Общество

Сильный снегопад ожидается ночью в Псковской области

Сильный снегопад ожидается местами в Псковской области в ночь на 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

В связи с непогодой МЧС рекомендует, помимо прочего, воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, приготовиться к отключению электроэнергии, закрыть газовые краны, избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Напомним, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.