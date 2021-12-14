Общество

Представитель профсоюза стал экспертом Общественной палаты Псковской области

Обновлен состав экспертного совета при Общественной палате Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

От Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий в экспертный совет был избран председатель обкома профсоюза Игорь Иванов. Он будет работать в комиссии по гражданскому и патриотическому воспитанию, делам ветеранов и военнослужащих, противодействию коррупции и работе с правоохранительными органами, взаимодействию с ОНК.

«Для меня большая честь то, что члены Общественной палаты Псковской области доверили мне стать членом консультативного органа при Общественной палате. Мой многолетний навык в общественно-политической и профсоюзной работе, несомненно, будет полезен при обсуждении политических и социально-экономических процессов в нашем регионе. Будем укреплять связи Общественной палаты с другими общественными, профсоюзными и ветеранскими организациями», – отметил Игорь Иванов.

В состав экспертного совета также вошли почетный гражданин города Пскова Валерий Павлов, почетный гражданин города Пскова Анатолий Мультах, главный инженер МОД РТС «Убитые дороги» Николай Мельков и главный редактор-руководитель рабочей группы областной общественной редколлегии книги «Солдаты Победы» Николай Никитенко.

После вручения удостоверений, эксперты Общественной палаты ознакомились с положением об экспертном совете и обсудили план работы на 2022 год.