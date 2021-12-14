Общество

Псковский облсовпроф начнет сотрудничать с советами молодых педагогов из Петербурга

Советы молодых педагогов из Санкт-Петербурга стали организаторами семинара, который прошел в Пскове. По итогам встречи с Псковским облсовпрофом подписали соглашение о сотрудничестве в рамках деятельности советов молодых педагогов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Подготовку к двухдневному семинару «Молодежное педагогическое движение как фактор профессионального роста педагогического работника» вели на протяжении двух месяцев. Как отметили в облсовпрофе, возможности, предоставленные Советом молодых педагогов общероссийского профсоюза образования и территориальными организациями Красносельского и Приморского районов Санкт-Петербурга, позволили молодым педагогам самим наладить контакт и на расстоянии подготовить яркое педагогическое событие.

«"Россия начинается здесь". Эта надпись встретила участников семинара, а хозяева продемонстрировали истинное радушие и гостеприимство, которыми славится наша страна», - рассказали в облсовпрофе.

Открыла семинар председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российский Федерации, председатель общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева. «Наталья Николаевна — прекрасный оратор и настоящий профессионал своего дела. Под ее руководством профсоюзная работа организована на высоком уровне, она знает все насущные проблемы педагогов и помогает их успешно разрешать», - заметили в совете профсоюзов.

«Живой интерес вызвал мастер-класс "Образовательные события для адаптации молодых педагогов" председателя Совета молодых педагогов Псковской области Степановой Валерии Валерьевны. Ярко, четко и профессионально. Эти эпитеты отлично описывают впечатление участников от блестящего выступления спикера», - продолжили в организации.

Участники отметили выступление председателя Молодежного совета Псковского СОП «Псковский областной совет профессиональных союзов» Натальи Мандзибуры. Она рассказала о доступных программах отдыха и оздоровления для членов профсоюза и площадках для дальнейшего взаимодействия.

«Успешно проведенное мероприятие послужит началом для новых встреч, где общие темы и проблемы станут целью совместной работы», - добавили в облсовпрофе.