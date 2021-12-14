Общество

Главный психиатр Минздрава назвал симптомы влияния коронавируса на мозг переболевшего

Главный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Зураб Кекелидзе заявил, что коронавирусная инфекция воздействует на центральную нервную систему человека, что выражается в некоторых проявлениях постковидного синдрома.

«Сначала пациент не понимает, что плохого принес ему COVID-19, ведь часто первое время после выздоровления никаких жалоб нет. Однако, на самом деле, человек просто "неправильно оценивает свои функции"», - приводит слова Зураба Кекелидзе РБК.

Психиатр объяснил воздействие коронавируса на примере спортсменов. Так, у некоторых из них появляется одышка через несколько минут после начала интенсивных занятий, чего до болезни не наблюдалось. Кроме того, у переболевших наблюдается частичная амнезия, когда они забывают те или иные слова, а также чрезмерная раздражительность.

«Есть и другие нарушения, по которым мы в общем-то поняли, как врачи, что, видимо, COVID каким-то образом воздействует на мозг, условно говоря, проникает. Но это условное название, проникает или нет, мы не можем сказать. Имеется в виду, а куда проникает, в какую часть мозга и так далее, этих данных нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет. Но о том, что с центральной нервной системой заболевание COVID связанно, это без всякого сомнения», — сообщил он.

По словам Зураба Кекелидзе, специалисты провели исследование по этой теме и выяснили, что во время заболевания коронавирус происходит нарушение гематоэнцефалического барьера. «Гематоэнцефалический барьер — это такой барьер, так мы устроены, что не все, что в крови, проникает в мозг», — пояснил врач.