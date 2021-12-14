Общество

Совфед обсудит законопроекты о региональной власти и расширении полномочий полиции

Совет Федерации рассмотрит на пленарном заседании в среду законы об организации публичной власти в субъектах РФ и о расширении полномочий полиции.

Так, поправки в закон «О полиции» наделяют полицейских полномочиями проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилье и территории. Кроме того, сотрудники правопорядка смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий, сообщает ТАСС.

Согласно закону, вскрыть автомобиль и проникнуть в него полицейские смогут для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых. Также они смогут сделать это при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления. Правоохранители смогут воспользоваться этими полномочиями и для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если есть основания полагать, что нарушитель находится в состоянии опьянения.

Закон об организации публичной власти в субъектах РФ, который сенаторы также планируют обсудить в среду, устанавливает единый срок полномочий глав регионов, отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд, а также определяет общий порядок и принципы работы региональных властей.

Закон предусматривает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - «глава субъекта РФ». Однако это не означает, что в России исчезнут мэры или губернаторы - конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но за одним исключением - запрещается использовать слово «президент». Высший исполнительный орган власти субъекта РФ, согласно закону, сможет именоваться не только «правительством», но и иметь другое название, исходя из исторических и национальных традиций.