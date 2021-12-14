Общество

«Гайд-парк»: Григорий Стороненков о бюджете, депутатской деятельности и планах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 15 декабря.

Гость студии - депутат Псковской городской Думы по округу №12, председатель комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике Григорий Стороненков.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудили с ним ход формирования городского бюджета на следующий год и плановый период 2023 – 2024 годов. Также депутат рассказал о своей работе в округе и о политических планах.