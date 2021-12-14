Общество

«Обратный отсчет»: Борис Елкин о гармонии с главой города, уборке снега и кадровых изменениях. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 15 декабря.

Ведущий Константин Калиниченко подвел итоги уходящего года с главой администрации Пскова Борисом Елкиным.

Что сити-менеджер думает об уборке снега в Пскове в 2021 году? Ждут ли администрацию Пскова дальнейшие кадровые изменения? Есть ли гармония в тандеме псковских градоначальников? Где в 2022 году будут большие дорожные ремонты и почему жителей Запсковья, возможно, стоит пожалеть?