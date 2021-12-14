Общество

Медицина в Псковской области: итоги 2021 года. ИНФОГРАФИКА

Современное оборудование, цифровизация, молодые кадры, новый транспорт и ремонты: в 2021 году здравоохранение Псковской области продолжило наращивать темпы модернизации, несмотря на угрозы пандемии.

При этом вопросы доступности медицинской помощи сохранили свою остроту: в конце ноября этого года в ходе совещания с представителями медицинского сообщества региона губернатор Михаил Ведерников обратил внимание на существенный рост числа жалоб от жителей на организацию работы системы здравоохранения региона. В отдельные дни только лично главе области приходило по 2-3 сотни обращений с просьбами помочь получить качественную и своевременную медицинскую помощь. В их числе - жалобы на долгое время ожидания терапевта из поликлиники, отказ в назначении тестирования, вопросы по своевременности получения лекарств, направления на КТ-исследование и другие.

Что было сделано в уходящем году в для стабилизации ситуации в здравоохранении - в инфографике Псковской Ленты Новостей.