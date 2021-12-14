Общество

Бюджетная сессия областного Собрания назначена на 23 декабря

Заключительная сессия регионального парламента 2021 года, на которой депутаты рассмотрят бюджет во втором и в третьем чтении, назначена на 23 декабря. Такое решение принял Совет Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Спикер законодательного органа Александр Котов напомнил коллегам, что до сессии губернатор Михаил Ведерников по сложившейся традиции встретится со всеми парламентскими фракциями, чтобы ответить на вопросы депутатов и по возможности учесть поднятые проблемы в бюджетном послании, которое прозвучит на сессии перед докладом финансистов.

Вице-спикер Собрания, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков обратил внимание, что проведение сессии в такие ранние сроки позволит муниципалитетам без спешки принять свои бюджеты – сделать это они могут только после утверждения финансового документа вышестоящего уровня.

Также в ходе Совета Собрания депутаты обсудили возможность проведения сессий в дистанционном режиме, если того потребует эпидобстановка. «Мы к этому готовы. Техническая возможность есть, сам формат предусмотрен регламентом. Мы уже проводили сессии дистанционно, и можем вновь организовать видео-конференц-связь в нескольких точках, где удаленно размещены небольшие группы депутатов, либо перейти на индивидуальное подключение. Если необходимость возникнет, готовы пойти на такие меры», - уточнил Александр Котов.

В заключение заседания вице-спикер Александр Братчиков от имени депутатского корпуса поздравил Александра Котова с десятилетием избрания на должность председателя Псковского областного Собрания. «Вы руководите честно и справедливо, находите общий язык со всеми депутатами – всех фракций, поэтому седьмой созыв почти единогласно вновь избрал вас председателем на очередной период. Мы вас поздравляем!» - обратился к спикеру Александр Братчиков.

«Буду стараться работать так же и внимательно относиться к деятельности депутатов и Собрания в целом», - поблагодарил коллег Александр Котов.

Напомним, 15 декабря 2011 года парламент пятого созыва выбрал Александра Котова на должность председателя областного Собрания. Спустя пять лет депутаты шестого созыва второй раз избрали Александра Котова спикером, 30 сентября 2021 года кандидат от партии «Единая Россия» вновь возглавил законодательный орган.