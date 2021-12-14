Общество

Приставы принимают от псковичей жалобы на коллекторов

Жители Псковской области могут пожаловаться на незаконные действия коллекторов в региональное управление Федеральной службы судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Так, о возвращении долга коллектор имеет право напоминать не более одного раза в день с 8.00 до 22.00 и не чаще двух раз в неделю. Запрещаются любые физические действия в отношении должников и угрозы, в том числе через интернет.

Коллекторам нельзя скрывать телефонный номер, а также звонить с номеров, не принадлежащих им или кредитору. Перед началом контакта должнику обязаны представиться и сообщить название агентства. Коллекторские агентства не имеют права приходить на работу и общаться с родственниками и коллегами должника, публиковать информацию о должнике в социальных сетях, напомнили в ведомстве.

Фото: УФССП России по Псковской области

При совершении любых противоправных действий со стороны коллекторских организаций жителям Псковской области необходимо:

Зафиксировать правонарушение посредством видео-аудиозаписи, фотографий текстовых сообщений и детализации телефонных разговоров. Желательно указать дату и время совершения противоправных действий со стороны сотрудников коллекторских агентств. Сообщить об указанных фактах в региональное управление области, приложив к своему обращению документы и материалы, содержащие сведения о долговых обязательствах, наименовании коллекторской организации, данные лиц, которые с вами взаимодействовали.

«Если вы считаете, что действия коллекторов нарушают требования законодательства, вы вправе обратиться в УФССП России по Псковской области с заявлением о проведении проверки», - добавили в ведомстве.

Жалобу также можно направить в письменном виде с приложением дополнительных документов, подтверждающих доводы, в отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности управления. Оно находится по адресу: город Псков, улица Текстильная, 3. Обращения принимаются по электронной почте: mail@r60.fssprus.ru.

Приставы подчеркнули, что виновные лица понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.