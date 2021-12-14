Общество

Выплаты врачам и открытие медвытрезвителя обсудила согласительная комиссия в Пскове

Вопрос об оплате труда медицинских работников, проводящих реабилитацию переболевших ковидом пациентов, стал предметом обсуждения очередного заседания согласительной комиссии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, депутат регионального парламента Антон Минаков предложил выделить из резервного фонда губернатора дополнительные средства на выплаты медикам.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Инициатива вызвала вопросы у председателя областного комитета по здравоохранению Марины Гаращенко. Специалист пояснила, что на проведение углубленной диспансеризации переболевших ковидом граждан государством уже выделено дополнительное финансирование.

«Это комплексная услуга, которая отдельно оплачивается сверх нормативов, которые имеются по общему финансированию», - сказала Марина Гаращенко. По ее словам, за каждого осмотренного пациента в рамках углубленной диспансеризации медработник получает дополнительную выплату к зарплате.

Кроме того, руководитель регионального здравоохранения проинформировала членов согласительной комиссии о скором открытии в Псковской городской больнице реабилитационного отделения для восстановления здоровья граждан после перенесенной коронавирусной инфекции – на закупку оборудования и оснащение отделения было выделено 900 млн рублей.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова подтвердила, что вопрос оплаты труда медицинских работников, работающих с ковид-пациентами, находится на постоянном контроле администрации. «Вот сейчас есть поручение президента о дополнительных выплатах медработникам за работу в праздничные новогодние дни – выделяются дополнительные средства. Мы готовы делиться информацией и обсуждать ее с депутатским корпусом, в том числе в рамках парламентского часа», - сказала Вера Емельянова.

Сопредседатель согласительной комиссии, вице-спикер Александр Братчиков уточнил, можно ли расценивать слова коллеги, как предложение провести в следующем году парламентский по вопросу оплаты труда медработников. Вера Емельянова подтвердила готовность публично обсуждать эту тему с депутатами. Согласительная комиссия включила решение в протокол заседания. Антон Минаков как инициатор рассмотрения вопроса о дополнительных выплатах медикам остался удовлетворен решением согласительной комиссии.

Депутат от фракции «Яблоко» Артур Гайдук представил в согласительную комиссию внушительный перечень предложений, одно из которых касалось выделения 32,5 млн рублей на капитальный ремонт стадиона в Новоржеве. Глава района Софья Пугачева подтвердила заинтересованность муниципалитета в реализации проекта, в то же время и.о. председателя областного комитета по спорту Елена Чернышова напомнила о строительстве другого крупного объекта, начатого в 2021 году.

«В Новоржеве в рамках партпроекта "Единой России" должно быть начато строительство физкультурно-оздоровительно комплекса открытого типа. Стоимость подготовки основания для ФОКОТа по результатам проведенной государственной экспертизы возросла с 15 до 26 млн рублей. Эти расходы могут быть покрыты исключительно за счет средств областного бюджета. Одновременно реализовать два таких крупных проекта на территории одного района очень сложно», - сообщила руководитель профильного органа исполнительной власти.

Согласительная комиссия сочла целесообразным вернуться к вопросу о ремонте стадиона в Новоржеве позднее.

Предложенная фракцией «Яблоко» таблица поправок к проекту бюджета комиссия также не поддержала по причине того, что источниками финансирования дополнительных расходных обязательств Артур Гайдук определил выделенные региону целевые федеральные средства.

В завершение согласительная комиссия вернулась к двум вопросам, отложенным с предыдущих заседаний из-за необходимости дополнительной проработки. На подготовку проектно-сметной документации для возобновления работы медицинского вытрезвителя в Пскове в областном бюджете будет предусмотрено 2 млн рублей.

Кроме того, исполнительная власть определила приоритетный перечень фельдшерско-акушерских пунктов, где в первом полугодии следующего года будет проведен комплекс мероприятий для организации продажи лекарственных и медицинских препаратов. В первоочередной список вошли ФАПы в деревнях Павы и Славковичи Порховского района, Ямм Гдовского района, Дубрава и Поречье Великолукского района, Вербилово Пустошкинского района и Сосновый Бор Себежского района. В настоящее время лицензию на осуществление фармацевтической деятельности имеют 185 ФАПов из 387. Оснастить необходимым оборудованием оставшиеся 202 точки планируется поэтапно в ближайшие три года.

На заключительное заседание, по словам Александра Братчикова, члены согласительной комиссии соберутся ориентировочно 20 декабря – к этому дню будет готова таблица поправок, предложенная губернатором.