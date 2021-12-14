Общество

Глобальные перестановки в администрации Пскова не нужны - Борис Елкин

Глобальные изменения в составе администрации города Пскова не требуются. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучил глава администрации Борис Елкин.

«В администрации есть моменты, которые нужно было подкорректировать, подкрутить, например, мы меняем систему документооборота для ускорения процесса взаимодействия и внутри администрации, и с внешними организациями. Какие-то организационные выводы тоже имеются. Вы видите, что есть часть новых и часть старых заместителей, есть внутренние органы, которые мы тоже поменяли. Сказать, что нужны какие-то глобальные перестановки в администрации, я не скажу», - отметил Борис Елкин.

Смотрите также Elkin Team

Он также добавил, что состав администрации будет меняться, если сотрудники не будут справляться со своими обязанностями.«Пока таких планов нет, надеюсь, все вольются в коллектив и будут выполнять те задачи, которые перед ними поставят», - подчеркнул глава администрации.