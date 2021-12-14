Борис Елкин: Управляющие компании надо держать в ежовых рукавицах

Администрации города Пскова необходимо проработать вопрос взаимодействия с управляющими компаниями. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал глава городской администрации Борис Елкин.

Борис Елкин отметил, что в целом не испытывает трудностей на должности главы администрации областного центра, которую занял после того, как покинул пост председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

«Не пожалел (что занял пост главы администрации - ред.), мне очень нравится моя работа. Это очень важное направление - управление городом. У меня часто спрашивают, каково это, перейти в городскую администрацию после комитета, могу сказать, что в целом не испытываю трудностей. Да, появилось много новых аспектов. Есть, например, нюансы с уборкой города, тут надо проработать взаимодействие с управляющими компаниями, держать их в ежовых рукавицах. В целом, работа интересная, ответственная, важная, ведь на кону жизнь и благополучие наших граждан», - прокомментировал Борис Елкин.