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Общество

Чиновники не должны работать из-под палки — Борис Елкин

15.12.2021 19:18|ПсковКомментариев: 0

Любые инициативы со стороны представителей власти в администрации города Пскова приветствуются. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил глава городской администрации Борис Елкин. 

«На планерках я всегда говорю, что все должно быть не из-под палки: чиновники сами должны идти с инициативой, от органов власти предложения всегда приветствуются, особенно, если они идут на благо наших граждан», - сказал Борис Елкин. 

По его словам, в администрации у каждого есть возможность поработать и проявить себя. «Инициативы могут касаться и сферы образования, и уборки снега в городе, и любой другой сферы. Один руководитель не воин, поэтому без этого мы не сможем куда-то сдвинуться и пойти вперед», - подчеркнул сити-менеджер Пскова. 

Теги: #чиновники #администрация Пскова #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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