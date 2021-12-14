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Общество

Талантливых детей приглашают на кастинг шоу с Максимом Галкиным в Пскове

15.12.2021 16:48|ПсковКомментариев: 0

«Первый канал» продолжает искать детей в возрасте от 3 до 12 лет для детского телепроекта «Лучше всех!» с Максимом Галкиным. Следующий кастинг состоится в Пскове, редакторы приедут на встречу с новыми талантами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в продюсерском центре «Королев продакшн».

«Если ваш ребенок демонстрирует экстраординарные способности в творчестве, спорте или науке, если он лучше других поет, танцует, рассказывает стихотворения или умеет делать что‐то яркое и удивительное, то, чего не умеют его сверстники, если он комфортно чувствует себя в диалоге со взрослым, мечтает о большой сцене и готов принять участие в проекте "Первого канала", то это точно его шанс!» - отметили в центре. 

 

 

Выездной кастинг проекта «Лучше всех!» с Максимом Галкиным пройдет в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Иркутском переулке, 2 в Пскове 18 декабря. 

Запись на кастинг осуществляется через звонки либо сообщения по телефону: + 7 (911) 350-19-27 (строго с 10:00 до 18:00). Для того, чтобы записаться на участие, необходимо снять видео с выступлением ребенка. 

Теги: #псков #дети #кастинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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