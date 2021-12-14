Общество

Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения за ошибку в законе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за попытки продавить принятие поправок к закону «Об образовании».

Верхняя палата парламента отклонила изменения, поскольку в документе была ошибка, пишет РИА Новости. Глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова объяснила, что из текста исчезло слово «исключительно», что привело к нарушению всей логики закона и создало возможность его двойной трактовки.

Ранее Валентина Матвиенко подвергла критике министерство за то, что оно не проконтролировало инициированное им внесение изменений ко второму чтению. В результате сенаторы предложили коллегам из Госдумы создать согласительную комиссию для устранения недочетов.

«Очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, а Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле, он включил все свои рычаги, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой», - сообщила Валентина Матвиенко.

Глава Совфеда пообещала сообщить правительству, что подобное поведение недопустимо. Она добавила, что вместо этого главе ведомства следовало бы продемонстрировать конструктивный подход и доработать документ.

Отклоненный законопроект регулирует использование онлайн-ресурсов и электронных учебников в школах и колледжах. В соответствии с документом, если подобные порталы предполагают обработку персональных данных учащихся, то образовательные учреждения могут использовать их только в том случае, если они включены в составленный Минпросвещения перечень.