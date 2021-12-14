Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения за ошибку в законе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения Сергея Кравцова за попытки продавить принятие поправок к закону «Об образовании».
Верхняя палата парламента отклонила изменения, поскольку в документе была ошибка, пишет РИА Новости. Глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова объяснила, что из текста исчезло слово «исключительно», что привело к нарушению всей логики закона и создало возможность его двойной трактовки.
Ранее Валентина Матвиенко подвергла критике министерство за то, что оно не проконтролировало инициированное им внесение изменений ко второму чтению. В результате сенаторы предложили коллегам из Госдумы создать согласительную комиссию для устранения недочетов.
Глава Совфеда пообещала сообщить правительству, что подобное поведение недопустимо. Она добавила, что вместо этого главе ведомства следовало бы продемонстрировать конструктивный подход и доработать документ.
Отклоненный законопроект регулирует использование онлайн-ресурсов и электронных учебников в школах и колледжах. В соответствии с документом, если подобные порталы предполагают обработку персональных данных учащихся, то образовательные учреждения могут использовать их только в том случае, если они включены в составленный Минпросвещения перечень.