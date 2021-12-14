Общество

Вопросы сообщения Завокзалья обсудили в ходе выездного совещания депутаты, руководство РЖД и города

Вопросы транспортного и пешеходного сообщения Завокзального района с центром Пскова обсудили в ходе выездного совещания спикер областного Собрания Александр Котов, депутат Алексей Севастьянов – территория входит в состав его округа, заместитель начальника Октябрьской железной дороги по взаимодействию с органами власти Игорь Лобко и первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.

По словам Алексея Севастьянова, проблема связи микрорайона с центральной частью города обострилась летом, когда вдоль железнодорожных путей появилось ограждение. «Завокзальный район оказался отрезанным. Здесь проживает насколько тысяч псковичей – есть и частный сектор, и пятиэтажные дома, сообщение очень востребовано», - отметил депутат и обратил внимание, что жителям приходится добираться в обход по дорогам без тротуаров, ближайшие автобусы следуют по Крестовскому шоссе.

Ирина Иванова подтвердила – в органы местного самоуправление поступает много обращений. При этом идея организации автобусного сообщения в Завокзальном районе появилась в комитете по транспорту ещё несколько лет назад. Реализовать её не удалось из-за строгих требований ГИБДД и регламента РЖД: все возможные варианты маршрута пересекают железнодорожные пути, а для того, чтобы пустить рейсовый автобус, переезды должны быть оборудованы надлежащим образом.

Одно из таких пересечений инфраструктуры РЖД находится рядом с бывшим локомотивным депо. В ходе выездного мероприятия участники обсудили вариант организации у объекта разворотной площадки – это позволит выстроить линейный маршрут. Другой подход предполагает кольцо большей продолжительности.

«Давайте детально изучим все возможные варианты, подумаем, по какому пути нам пойти – как пустить транспорт, нужны ли здесь шлагбаумы с учетом транспортной нагрузки. Будем искать такой вариант, который окажется приемлемым и для железной дороги, и для жителей микрорайона. Решение надо искать совместно », - подытожил обсуждение Александр Котов.

Еще один проблемный участок территории – пешеходный мост через пути у здания железнодорожного вокзала. Для того, чтобы им могли пользоваться маломобильные граждане, необходим лифт, но сама конструкция моста устарела и не соответствует требованиям, которые допустили бы модернизацию.

Ирина Иванова напомнила, что в некоторых субъектах новые мосты через железнодорожные пути были построены в рамках инвестиционной программы РЖД при софинансировании региона. В качестве примера представитель муниципальной власти привела переходы над МКАД, часть из которых оборудована лифтами.

Игорь Лобко подтвердил такую практику и сообщил, что в этом случае регион и РЖД заключают соглашение, в котором проговаривают условия – в каждом отдельном случае они свои. У Псковской области такое соглашение было подписано в рамках строительства путепровода в Великих Луках, и, хотя масштабы объектов разные, ситуация идентична.

По мнению спикера Собрания депутатов Александра Котова, построить новый мост у вокзала можно лишь с использованием средств федерального бюджета – регион такую нагрузку не осилит, даже если она будет в пределах софинансирования инвестиционной программы РЖД.

«Быстро, скорее всего, решить не удастся, но мы рассчитываем на партнерские отношения с руководством Октябрьской железной дороги. Это не первый опыт нашей работы по организации железнодорожных переездов, пешеходных переходов через пути. Во всех случаях нам шли навстречу, надеюсь, и сейчас мы вместе найдём решение, которое позволит обеспечить доступность микрорайона. Оба вопроса непростые, потребуют значительных усилий и финансирования. Но эту проблему необходимо решать, будем заниматься этим в ближайшее время», - добавил Александр Котов.

Алексей Севастьянов отметил, что оптимистично смотрит на итог обсуждения. «Радует сам факт состоявшейся встречи. Примерное направление определено. Путь непростой, длительный, но, чтобы когда-то финишировать, нужно начинать движение, - уверен депутат.

По итогу встречи муниципалитет направит руководству ОЖД описание возможных вариантов автобусных маршрутов. Кроме того, будет подготовлено обращение в части возможного вхождения региона в инвестиционную программу РЖД по строительству нового пешеходного моста.