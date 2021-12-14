Общество

Глава Островского района внес ряд актуальных предложений по проблеме безнадзорных животных

Глава Островского района Дмитрий Быстров на заседании Совета муниципальных образований Псковской области, которое прошло под руководством губернатора Михаила Ведерникова, выступил с рядом конкретных предложений по проблеме безнадзорных животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

«Этот вопрос важен не только с точки зрения гуманного отношения к животным, это вопрос безопасности нашего населения», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Он отметил, что от жителей Острова поступает немало обращений по поводу того, что стаи безнадзорных собак проявляют агрессию по отношению к людям. «Страдают как взрослые, так и дети. Думаю, что и в других муниципалитетах такая же картина. Действующие приюты, в тех условиях, в которых они существуют сейчас, не могут решить проблему в полной мере. На ассоциации мы много дискутировали по этой проблеме, вместе пытались найти оптимальные пути решения», - отметил Дмитрий Быстров.

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По словам главы Островского района, существующие сложности с отловом собак должны быть преодолены, так как руководители приютов подключат к этой работе несколько кинологов – бывших работников МВД, проживающих на территории региона.

В разговоре с членами Совета муниципальных образований Михаил Ведерников озвучил вопрос возможной передачи государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных муниципальным образованиям. «Тема сложная, но с точки зрения здравого смысла это должно быть на муниципальном уровне. Странно будет, если область будет таким вопросом заниматься. При этом важно, чтобы не передавались полномочия без каких-либо финансовых подкреплений, потому что не будет возможности эти полномочия эффективно исполнять», - сказал губернатор.

При этом глава Островского района заострил внимание на финансовой стороне вопроса. «Необходимо перераспределение выделяемых муниципалитетам средств исходя из количества отловленных и находящихся на содержании животных. Также важно предусмотреть возможность часть этих средств направлять на содержание питомников, а именно оплату работы людей, которые ежедневно работают в приютах, кормят собак, убирают за ними. Еще надо предусмотреть возможность передачи полномочий на уровень волостей, конечно, там, где это потребуется», - сказал Дмитрий Быстров.

Кроме того, глава Островского района высказал идею коренным образом изменить ситуацию с безнадзорными животными на улицах населенных пунктов.

«Отловив собаку, проведя стерилизацию, вакцинацию, чипирование, через 49 дней передержки ее должны снова выпустить туда, откуда забрали. Жители категорически с этим фактом не согласны. Потому как сердобольные люди вновь начинают прикармливать животных, они опять могут формироваться в стаи и представлять угрозу для населения. Есть предложение, чтобы отловленные собаки пожизненно находились на территории приютов. Конечно, совсем избавиться от безнадзорных животных нам не удастся, так как по разным причинам они будут появляться на улицах, но это коренным образом изменит ситуацию. Да, животные в приютах, по сути, перейдут в муниципальную собственность. Это потребует значительных финансовых затрат, которые уменьшатся в случаях, когда собака обретет новых хозяев, а такие случаи бывают не редко», - высказался Дмитрий Быстров.

Свое мнение по этому поводу выразила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина: «Не стоит распылять имеющиеся на эти полномочия финансовые ресурсы. Есть шесть основных приютов, которые могли бы взять на себя всю нагрузку, нет смысла везде во всех районах их организовывать. Потянуть на себе полное обеспечение деятельности этих приютов мы тоже не можем. Зоозащитные организации хорошо работают на пожертвования, у них есть дополнительный доход. За собой мы можем оставить отлов и стерилизацию, а после передержки не оставлять собак в приюте, так как животные должны находиться в естественной среде обитания. На ту часть животных, которые искалеченные и не могут сами себя прокормить, будут выделяться средства до окончания выздоровления».

Вера Баданина заметила, что после передержки и кастрации у собак, как правило, отсутствует стайный инстинкт и они не представляют угрозы для людей. По судьбе так называемых кусачих собак принимается решение уже в приюте.

Выслушав обе позиции, губернатор Псковской области подвел итоги обсуждения: «Вопрос передачи полномочий по содержанию безнадзорных животных от районных властей к поселениям можно будет предусмотреть нормативно, соответственно, по взаимной договоренности, если у них возможностей больше и им удобнее территориально этим заниматься. Тогда это будет логично. Второе: давайте по согласованию с профильным комитетом раз в квартал или в полугодие муниципалитеты будут обращаться на возмещение по нормативу за отловленную собаку и тогда по документальному подтверждению последует компенсация из регионального бюджета за фактические расходы. Так будет правильно».

Михаил Ведерников добавил, что стоит отдельно рассмотреть вопрос постоянного содержания безнадзорных животных, по крайней мере в тех районах, где эта ситуация наиболее острая.

«Доработайте этот вопрос, подбейте итоговую сумму и итоговый вариант предоставьте мне на окончательное утверждение», - подытожил губернатор.

В заключение Михаил Ведерников поблагодарил членов Совета за конструктивный подход и способность предлагать реальные, реализуемые решения с учетом ограничений возможностей местных и областного бюджетов.