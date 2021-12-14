Общество

Комиссия «Единой России» по защите материнства определила ключевые направления работы

Комиссия Генерального совета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи на первом заседании 15 декабря определила основные направления своей работы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, это повышение уровня благополучия семей с детьми, развитие инфраструктуры для них и укрепление института семьи в целом.

Основные направления отражены в народной программе партии и отвечают на вызовы, стоящие перед страной, отметила глава комиссии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. «Повышение уровня благополучия семей с детьми — это совершенствование и расширение мер поддержки, льгот, предоставление государственных гарантий, расширение применения материнского капитала, закрепление статуса многодетной семьи. Важно, чтобы с рождением каждого последующего ребенка семья не становилась беднее, а наоборот — укрепляла свое благосостояние», - отметила она.

Еще одна задача — развитие инфраструктуры для семей с детьми. Речь идет и о создании службы «одного окна», которое позволит семье комфортно решать многие вопросы. «Семья не должна метаться по разным ведомствам и департаментам в поисках нужного решения», — подчеркнула Анна Кузнецова. Также необходима сеть ресурсных семейных многофункциональных центров, оказывающих психологическую, юридическую помощь.

Как сообщила первый замминистра труда Ольга Баталина, «Единая Россия» и Минтруд в следующем году запустят пилотный проект по созданию таких центров в регионах. Первыми участниками проекта станут Новосибирск, Иркутск, Челябинск, Новгород и Тула — там накоплен наиболее успешный опыт сопровождения семей с детьми.

«С июня мы запустим проект и к декабрю сформируем единые рекомендации для регионов. На эти цели будет выделено 30 млн рублей», — сообщила Ольга Баталина.

Третье направление работы партийной комиссии — укрепление престижа института семьи и его статуса в целом. «В России проживает более 30 млн детей, за последние 10 лет — это исторический максимум. Вместе с тем, коэффициент рождаемости снижается. Но, как отметил глава государства, образом будущего России должна стать большая, крепкая семья. Общей задачей станет разработка формулы демографического роста», — подчеркнула Анна Кузнецова.

По ее словам, в первую очередь, речь идет о закреплении статуса многодетной семьи. Это поможет не только существующим семьям, но и тем, кто находится на этапе планирования ребенка. Сейчас меры поддержки многодетных семей установлены не во всех регионах и имеют неоднородный характер, отметила Анна Кузнецова.

Она также напомнила, что по инициативе и при поддержке «Единой России» уже реализуются законы о бесплатном питании для учеников начальных классов, о выплатах беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оплате больничных в размере 100% среднего заработка для родителей детей до семи лет.

«Безусловно, нужно наращивать меры. Чтобы с рождением каждого ребенка благополучие семьи укреплялось. Например, существует запрос на меры поддержки родителей детей от полутора до трех лет», — добавила глава комиссии.

Инициативы представили и другие члены комиссии. По их мнению, необходимо изменить подход к расчету декретного отпуска и начислению пенсии многодетной матери и предложили продлить его с существующих полутора лет за каждого из четверых детей до трех лет.

Кроме того, члены комиссии вышли с инициативой сформировать программу, которая позволит определить профессиональные потребности женщин с детьми, а также создавать профильные образовательные программы для детей после 9 класса.

Завершая заседание, Анна Кузнецова подчеркнула, что комиссия проанализирует востребованность и доступность уже действующих в стране мер поддержки семей с детьми. Для контроля за реализацией народной программы партии и эффективной работы комиссии будут созданы две дополнительные структуры.

«В первую очередь это ревизионная группа с участием юристов, экспертов, представителей прокуратуры, что позволит сделать исполнение программы точным и ответственным. А также появится наблюдательный совет — он займется контролем за исполнением мероприятий программы. Здесь будут помогать родители, общественная палата и ОНФ», — сказала глава комиссии.

Секретарь Псковского городского отделения «Единой России», региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская отметила, что по инициативе партии приняты новые актуальные меры поддержки семей с детьми, в частности, выплата больничных родителям дошкольников в размере 100% от зарплаты; ежемесячные выплаты беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

«В Псковской области предусмотрены сразу две программы материнского капитала — на государственном уровне и региональном. Первая распространяется на семьи, в которых рожден (усыновлен) первый и/или второй ребенок. Размер сертификата в 2021 году составляет 483,8 тыс. рублей. При рождении второго ребенка размер выплаты с 2021 года увеличивается на 155,5 тыс. рублей. Региональный капитал суммой 100 тыс. рублей предоставляется псковским семьям, в которых с 2011 года появился третий или последующий ребенок», - напомнила Елена Полонская.

«В Псковской области порядка 29 тысяч детей в начальных классах получают бесплатное горячее питание. Псковский актив партпроекта "Крепкая семья" организовал "родительскую экспертизу" для контроля за питанием учащихся псковских школ. Эти и другие меры являются хорошим подспорьем для семей, и направлены на улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни в нашем регионе, - пояснила она. - Для Псковщины важной является и инициатива "Единой России" - разработка единого подхода к определению статуса многодетных семей. Это крайне необходимое предложение, принятие которого позволит определить льготы, равные для всех российских многодетных семей, и существенно расширить эти меры поддержки».

Напомним, по поручению президента РФ Владимира Путина один из лидеров предвыборного списка «Единой России» Анна Кузнецова возглавила комиссию Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Основная цель комиссии — реализация соответствующих разделов народной программы «Единой России». В комиссию входят все представители уполномоченных министерств и ведомств, экспертного сообщества, общественных организаций и тех, кто в той или иной части может принимать решения и участвовать в их разработке.