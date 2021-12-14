Общество

Число заражений коронавирусом в Псковской области приближается к 70 тысячам

171 новый случай заражения коронавирусом выявили в Псковской области 15 декабря. За все время пандемии COVID-19 подтвердили у 69 055 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

За сутки избавились от коронавируса 202 пациента (всего – 60 320). Скончались 1168 человек.

«Динамика выздоровления нарастает очень медленно, число людей на стационарном и амбулаторном лечении остается крайне высоким», - отметил глава региона.

Специалисты провели 2170 исследований на коронавирус (всего – 692 065).