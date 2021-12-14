Общество

Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2022 году

Основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля. Об этом говорится в приказах Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованных на официальном портале правовой информации.

Как сообщает РБК, экзамены состоятся в следующие дни:

26 мая — география, литература, химия;

30, 31 мая — русский язык;

2 июня — профильная математика;

3 июня — базовая математика;

6 июня — история, физика;

9 июня — обществознание;

14 июня — иностранные языки, биология;

16, 17 июня — иностранные языки;

20, 21 июня — информатика.

До 2 июля в расписании распределили резервные дни по всем предметам.

Досрочный ЕГЭ начнется 21 марта, резервные дни для него предусмотрены с 11 по 18 апреля. Также предусматривается дополнительный период сдачи 5–24 сентября.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников пройдет с 20 мая по 15 июня, а досрочный период ОГЭ продлится с 21 апреля по 17 мая. Повторно сдать ОГЭ, по решению государственной экзаменационной комиссии, можно будет в сентябре.