Стали известны даты проведения ЕГЭ в 2022 году

Основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля. Об этом говорится в приказах Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованных на официальном портале правовой информации.
Как сообщает РБК, экзамены состоятся в следующие дни:
До 2 июля в расписании распределили резервные дни по всем предметам.
Досрочный ЕГЭ начнется 21 марта, резервные дни для него предусмотрены с 11 по 18 апреля. Также предусматривается дополнительный период сдачи 5–24 сентября.
Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников пройдет с 20 мая по 15 июня, а досрочный период ОГЭ продлится с 21 апреля по 17 мая. Повторно сдать ОГЭ, по решению государственной экзаменационной комиссии, можно будет в сентябре.