Общество

Лучшим добровольным пожарным Псковской области стал работник великолукского завода

Итоги смотра-конкурсана на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» подвели в Псковской области под патронажем главного регионального управления МЧС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе АО «Транснефть-Верхняя Волга».

Победителем стал мастер участка погрузо-разгрузочных работ Великолукского завода «Транснефтемаш» АО «Транснефть-Верхняя Волга» Артур Гаврилов, который входит в состав добровольной пожарной дружины предприятия. Ему вручили наградной вымпел «Добровольцам за содействие в решении задач, возложенных МЧС России».

Кроме того, приказом МЧС РФ «За добросовестное отношение и выполнение служебных обязанностей и в связи с Днем добровольца» Артура Гаврилова наградили медалью «XXX лет МЧС России».

Судейская комиссия оценивала показатели профессионального мастерства и боевой работы личного состава добровольных пожарных команд предприятий и организаций Псковской области. Кроме того, учитывался уровень оснащения объектов аварийно-спасательным и противопожарным оборудованием, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. В связи с ограничениями, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции, конкурс проходил в заочном формате.

Добавим, региональный смотр-конкурс на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный» - ежегодное мероприятие, основной целью которого является популяризация деятельности добровольной пожарной охраны, совершенствование знаний и практических навыков, а также поддержание готовности к предупреждению и тушению возможных пожаров на производственных объектах.

«Пожарная безопасность линейной части магистральных трубопроводов, а также производственных и станционных объектов АО "Транснефть-Верхняя Волга" - важная составляющая поддержания надежной и бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов. Защиту обеспечивают добровольные пожарные дружины, в которые входят работники, прошедшие специальное обучение и стажировку», - отметили в пресс-службе компании.