Общество

Пскович вошел в число лучших авторов научных книг в России

Итоги второго всероссийского конкурса монографий «Фундамент науки» подведены 14 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, книга председателя Псковского регионального отделения Российской ассоциации политической науки, кандидата исторических наук Максима Васильева «Большая игра. Уроки геополитики» оказалась лучшей в номинации «Общественные науки».

Фото здесь и далее: организаторы всероссийского конкурса монографий «Фундамент науки»

Всего победителями конкурса стали восемь ученых России, среди которых псковский исследователь.

Организаторами конкурса выступили Институт научной информации по общественным наукам РАН, библиотека по естественным наукам РАН и ИД «Директ-Медиа».

Участниками мероприятия были ведущие преподаватели, ученые из крупнейших вузов страны: Институт всеобщей истории РАН, Институт научной информации по общественным наукам РАН, Южный федеральный университет, Северо-Кавказский федеральный университет, Центр экономической политики и бизнеса, Оренбургский государственный педагогический университет, Санкт-Петербургский университет МВД и другие.

Книга «Большая игра. Уроки геополитики» вышла в свет 10 июля. В ней раскрываются различные аспекты геополитического противостояния ведущих держав. На конкретных исторических примерах автор показал наиболее распространенные приемы этой борьбы, направленные на ослабление противника или вытеснение его с международной арены. В работе можно найти ответы на такие вопросы как: как Россия опередила англичан в Средней Азии и Дальнем Востоке в XIX веке? Почему революционеры и борцы за свободу в России стремились к территориальному распаду своей страны и ликвидации ее армии? Интересы кого отстаивали большевики в 1917 году и как действуют современные «цветные» революции?

С ее электронным вариантом, а также другими работами Максима Васильева, представленными на конкурс, можно ознакомиться на сайте университетской библиотеки.

Конкурс «Фундамент науки» проводился среди сотрудников академических и научно-исследовательских институтов, преподавателей университетов и ученых различной ведомственной принадлежности. Его основная цель - распространение исследовательских разработок ученых, стимулирование научной производительности и внедрение новых методов информационного взаимодействия.