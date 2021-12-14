Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Натальей Федоровой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - глава Псковского района Наталья Федорова. Вместе с ведущей Любовью Кузнецовой она подведет итоги уходящего года для самого крупного по территории муниципалитета Псковской области.

Насколько успешно для Псковского района сложилась реализация национальных проектов? Как в районе справились с ликвидацией последствий недавнего снегопада? Чего полезного удалось сделать для Талабских островов? Каким будет бюджет Псковского района на 2022 и плановый период 2023 - 2024 годов?

Трансляция завершена.