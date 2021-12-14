Общество

«Гайд-парк»: Наталья Федорова об итогах 2021 года для Псковского района. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 16 декабря. Гость студии - глава Псковского района Наталья Федорова. Вместе с ведущей Любовью Кузнецовой она подвела итоги уходящего года для самого крупного по территории муниципалитета Псковской области.

Насколько успешно для Псковского района сложилась реализация национальных проектов? Как в районе справились с ликвидацией последствий недавнего снегопада? Чего полезного удалось сделать для Талабских островов? Каким будет бюджет Псковского района на 2022 и плановый период 2023 - 2024 годов?

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