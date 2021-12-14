Морозную новогоднюю ночь прогнозируют в Псковской области

Морозная погода ожидается в Псковской области в новогоднюю ночь. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
По словам синоптика, до 20 декабря в Псковской области сохранится слабоотрицательная температура — столбик термометра будет показывать от -3 до +2 градуса. При этом в эти дни ожидаются осадки в виде дождя и снега, в том числе мокрого. «Полный комплект по осадкам, что характерно для нашей осенне-зимней погоды в последнее время», - заметила она.
«А начиная с 20 декабря мы прогнозируем снова понижение температур от -10 до -15 градусов. Мы перейдем в тыловую часть циклона, того самого, который нам сейчас принес тепло. Сильных осадков после 20 декабря не прогнозируем, скорее всего, будет идти умеренный снег», - предположила Тала Нещадимова.
Эксперт допустила и понижение температур до -25 градусов в эти дни. Однако пока в гидрометцентре не могут уточнить, в какие именно дни в Псковскую область придут такие морозы.