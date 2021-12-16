Общество

Михаил Ведерников проведет «прямую линию» с жителями региона

«Прямая линия» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жителями региона состоится сегодня, 16 декабря, в 19.00, в прямом эфире телеканала «Россия 24». Онлайн-трансляция будет вестись также на радио «Маяк-Псков» и «Радио России-Псков».

Фото: ГТРК «Псков»

Вопросы можно задать до 18:00 16 декабря по номеру горячей линии 8-800-222-98-29.

Также можно написать свой вопрос в мессенджерах WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-900-993-01-05 или прислать свой видеовопрос в группу ГТРК «Псков» в социальной сети «ВКонтакте» и по электронной почте gtrkpskov@mail.ru.