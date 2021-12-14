Общество

Председатель профсоюза работников промышленности РФ посетит Псковскую область

Председатель Российского профсоюза работников промышленности Андрей Чекменев посетит Псковскую область в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

В рамках съезда Общероссийского профсоюза работников промышленности состоялась рабочая встреча председателя СОП Псковский облсовпроф Игоря Иванова и его заместителя Андрея Стегния с руководителем профсоюза Андреем Чекменевым.

«Отдельно проговорили проблематику текстильной и легкой промышленности, возможность поддержки отрасли по линии соответствующего министерства. Андрей Иванович отметил высокий уровень социального партнерства, сложившегося в Псковской области, и высказал свое пожелание посетить наш регион в первом квартале 2022 года, провести встречу с руководителем ЗАО "Швейная фабрика "Славянка"" – одного из флагманов текстильной промышленности России. Получился хороший, профессиональный, а самое главное, продуктивный разговор», – отметил Игорь Иванов.