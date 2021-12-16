Общество

Фермера в Стругокрасненском районе оштрафовали из-за жалоб на запах трупного разложения

Фермера в деревне Велени Стругокрасненского района оштрафовали из-за жалоб местных жителей на запах трупного разложения. Об этом сообщается на сайте губернатора.

Женщина еще в июле рассказала о том, что в деревне начали осваивать фермерское хозяйство два предпринимателя. «Но в этом году с апреля появился запах трупных отложений, который распространяется на всю деревню. В связи со сложившимися погодными условиями нет возможности даже открыть окна для проветривания, не говоря уже о том, чтобы выйти на улицу подышать воздухом. Почему наши дети, старики и все жители деревни должны задыхаться от трупного яда? Отходы от животных выкидываются прямо в яму и не закапываются. Из-за этого повадилась ходить медведица. Сколько мы можем бояться и терпеть это? Разговоры не помогают», - написала она и попросила принять меры.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов ответил, что по данному факту велась проверка. Вчера стало известно, что правообладатель земельного участка оштрафован.

«Северо-Западным межрегиональным управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении правообладателя земельного участка вынесено постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей», - сообщил он.