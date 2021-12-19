Общество

Глава Псковского района о «Чистой воде» и доступности Талабских островов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостьей студии стала глава Псковского района Наталья Федорова. Вместе с ведущей Любовью Кузнецовой они обсудили, насколько успешно для Псковского района сложилась реализация национальных проектов, как в районе справились с ликвидацией последствий недавнего снегопада, что полезного удалось сделать для Талабских островов и каким будет муниципальный бюджет на ближайшие годы.

Любовь Кузнецова: Добрый день, дорогие друзья. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове, программа «Гайд-парк». У микрофона Любовь Кузнецова, и сегодня у нас в гостях глава Псковского района Наталья Федорова.

Наталья Федорова: Добрый день, Любовь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.

Любовь Кузнецова: В декабрьском финальном эфире мы будем подводить итоги. Узнаем, что удалось сделать за очередной период. Несколько дней назад состоялась ваша рабочая встреча с губернатором Михаилом Ведерниковым. Ключевой темой стала реализация национальных проектов в муниципалитете, результаты в цифрах достаточно серьезные. Расскажите про это стратегическое направление вашей с коллегами деятельности более подробно?

Наталья Федорова: Год был непростой, но сделали многое. Национальные проекты были в приоритете, и эта тема стала основной на рабочей встрече с губернатором, на которой мы подвели итоги. Могу сказать коротко о том, что по каждому нацпроекту показатели достигнуты. Я присоединила анализ прошлогодних проектов, потому что мы буквально вводили здания в эксплуатацию накануне Нового года, в этом году мы уже видим эффект от проведенной работы. Конечно, главным направлением было еще и планирование, потому что это тоже очень важно. Завершая одни объекты, мы потенциально думаем о комплексном развитии, о том, какие объекты войдут в план на следующий год и тоже станут приоритетными.

570 новых мест в учреждениях дополнительного образования появилось для детей. В каждой школе открыты новые кружки и предоставлены новые возможности для развития детей. Тямшанская гимназия в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» открыла 67 новых мест и получила дополнительное оборудование на эти цели. Очень много было сделано в рамках федерального проекта «Современная школа». Здесь мы открыли еще четыре новые «Точки роста» и пять ЦОС. Это для нашей школы очень много, и мы констатируем, что в следующем году нам останется открыть только несколько кабинетов. Обращаю на это внимание, потому что на ремонтные работы выделяются средства местного бюджета, а уже региональный и федеральный бюджеты используются для приобретения оборудования. Цифровая среда в школе сейчас очень важна.

Федеральный проект «Спорт — норма жизни» находится на стадии завершения. Свои коррективы внесли непростые погодные условия, но работы продолжаются, планируем уложиться в срок. Большую работу провели по проекту «Безопасные качественные дороги». Здесь мы уделили внимание не только более качественному покрытию дорог, но и безопасности. Поэтому и дороги сделали, которые планировались, и пешеходную зону в Завеличенской волости с ограждением, позволяющим людям безопасно ходить по этой территории.

Хочется отметить «Комфортную городскую среду». О ней в течение года говорили достаточно много. Работы завершили в срок. С губернатором Михаилом Ведерниковым побывали на Соколихе, в знаковом месте для всей области. Сейчас там ведутся противоаварийные работы на самом монументе. Мы посмотрели еще и благоустройство, выполненное летом. А также обсудили планы на будущее, потому что они тоже есть. Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации на более значительное благоустройство этой территории.

Любовь Кузнецова: Насколько плачевное состояние у памятника Александру Невскому?

Наталья Федорова: Памятник находится в неплохом состоянии. Проводятся работы именно по укреплению тех элементов, которые больше подвергаются влиянию неблагоприятных погодных условий. Недавно как раз говорили о том, что планово придется проводить дополнительные работы, например, антикоррозионную обработку. Гранитное основание монумента требует некоторых работ: нужно перебрать его, очистить плиты. Решение будет принято в ближайшее время на координационном совете.

Любовь Кузнецова: То есть не нужно опасаться, что памятник упадет с горы Соколихи в ближайшее время?

Наталья Федорова: Нет, он в нормальном состоянии. Также в рамках «Комфортной городской среды» выполнили работу по общественным территориям. Продолжается проект по ремонту дворов, в этом году выполнили достаточные объемы, работы завершили вовремя. Много дворовых территорий, нуждающихся в ремонте, жители регулярно об этом напоминают в своих обращениях. Кроме того, многим хочется заниматься спортом. Поэтому в рамках этой же программы мы предусмотрели установку нескольких спортивных комплексов и уже получаем очень позитивные отзывы. Стремимся формировать работу с заделом на будущее и здоровый образ жизни. Хочется отметить, что планы на будущее тоже есть в рамках всех этих национальных проектов.

Любовь Кузнецова: Не могу вас не спросить про капитальный ремонт школы в Родине. С нее началась программа партии «Единой России» по ремонту сельских школ, в которую входит около 1300 учебных заведений. Как продвигается ремонт?

Наталья Федорова: Пока идет подготовка проектно-сметной документации. Мы прекрасно понимаем, что от ее качества будет зависеть качество ремонтных работ. Подготовка документов подходит к завершению. Предусматриваются все виды ремонтных работ: инженерные изыскания, теплоснабжение, водоснабжение и все необходимое для современной образовательной среды. Школе 1 сентября будет 50 лет, и наша задача состоит в том, чтобы сделать ее комфортной и современной. Также ведется работа над проектно-сметной документацией по устройству ФОКОТа на территории школы. Будет сразу несколько площадок для занятий разными видами спорта.

Любовь Кузнецова: Отдельно стоит поговорить про инфраструктурные проекты, которые либо проходили, либо начинались в этом сезоне. Они всегда крупномасштабные, всегда капиталоемкие и всегда социально значимые. Я говорю про «Чистую воду», про инфраструктуру в Борисовичах. Это ведь мощный задел на десятилетие вперед?

Наталья Федорова: Мы прекрасно понимаем, насколько важны эти условия для жизнеобеспечения граждан. О проекте инженерных сетей в Борисовичах можно сказать, что его завершили на 99%, проводятся итоговые работы. Это создаст гораздо больше условий для застройки микрорайона, потому что вода — это самое основное. Переходя к многолетней проблеме, могу порадовать наших жителей, я говорю о станции очистки воды в Родине. Проектно-сметную документацию завершили, заявку подали. Мы уже знаем лимиты по срокам — 2 года. Для освоения потребуется немало сил. Нас ожидает масштабная работа на 2022 и 2023 год.

Любовь Кузнецова: Все мы надеемся, что в следующем году стартует программа по модернизации электросетевого хозяйства региона. В этом году погода испытывает электросети на прочность. Я говорю и про июньские мощные грозы, которые дали практически повсеместное отключение электроснабжения, но наиболее пострадали все-таки южные районы. Сейчас, в первую декаду декабря, накрыл мощный снегопад, опять провода не выдержали. Здесь уже нельзя сказать, кому больше досталось, по-моему, пострадали все 26 муниципалитетов. Региональные власти объявляют, что финансирование согласовано губернатором у президента. Но отключения электроснабжения, к сожалению, до сих пор продолжаются. Как выстраивается работа в самом крупном муниципалитете области?

Наталья Федорова: В самом крупном и по протяженности сетей. Последние снегопады, к счастью, нас не коснулись массово в плане отключения электроснабжения, но были локальные, точечные отключения, которые мы полностью оперативно отрабатываем. Все взаимосвязи налажены, хорошо работают диспетчерские службы, бригады реагируют очень оперативно. Я бы отметила, кроме самих сетей, вторую проблему, которая складывается у нас в районе. Это жалобы на низкий уровень напряжения. Потому что активно ведется застройка, особенно в приближенных к Пскову населенных пунктах, и мощности не хватает. Поэтому мы работаем над увеличением мощностей, обустраиваем дополнительные трансформаторные подстанции. Для нас реализация этой программы имеет огромное значение.

Любовь Кузнецова: Будем надеяться, что со следующего года постепенно начнутся какие-то работы на территориях. Но сейчас, если смотреть на проблему трезво, отключения продолжатся. Как вы ликвидируете последствия? Насколько я понимаю, у вас есть штаб, который вы координируете лично. Как взаимодействуете? Вижу, что начали работать в социальных сетях: публикуете в Instagram номера телефонов для обращений, под постами можно оставить заявки. Насколько такая работа помогает?

Наталья Федорова: Она как раз способствует оперативности. Существуют плановые отключения, внеплановые. Когда знаешь о каждом конкретном случае, то увеличивается как раз оперативность. Хочу сказать спасибо главам сельских поселений. Работаем в ручном режиме, я постоянно сама координирую эту деятельность. Дальше уже работает курирующий заместитель, диспетчер ЕДДС, диспетчер Россетей. Мы понимаем, что отключение электричества в населенном пункте может повлечь негативные последствия для социальной сферы. Где-то приходится оперативно устанавливать генераторы, где-то принимать другие решения. Каждое отключение отрабатывается детально. Помогают сообщения от старост поселений, обращения через социальные сети. Так мы можем донести до жителей временной период выполнения ремонтных работ, чтобы они не переживали. Нагрузка на телефонную линию диспетчера Россетей очень большая.

Любовь Кузнецова: Про Талабские острова хочется сказать. Только у вас в районе есть острова, больше никто таким хозяйством не обладает. Что было сделано в этом сезоне для этой территории? Что мне импонирует лично, так это катера. По-другому теперь можно будет добраться до Талабских островов и туристам, и паломникам.

Наталья Федорова: Ждем весны, планируем первый спуск. Это тоже многолетняя проблема, поскольку раньше катер мог обеспечить только десять посадочных мест. 60 плюс 10, это уже 70, цифра возрастает, и доступность островов также возрастет для всех категорий граждан. Думаю, что за последние годы это самое большое достижение. 42,5 миллиона рублей затратили на приобретение катеров в рамках приграничного сотрудничества. Могу сказать, что многие отметили обустройство причала, которое было первым шагом к комфортным условиям. Если вспомним, что было до и после, то поймем, что разница огромная.

В следующем году продолжим благоустройство причала. Хочу отметить приобретение понижающих понтонов, ангаров для их хранения на берегу, новой пожарной машины на острова и ангара для нее. Многое делается и намного больше работы еще впереди. По Талабским островам проекты большие и в рамках приграничного сотрудничества, и в рамках масштабных региональных изменений.

Любовь Кузнецова: Программа приграничного сотрудничества — тоже важное направление для развития района. Она уже несколько лет работает, будет ли продолжаться?

Наталья Федорова: Программы продолжаются, у всех разный временной период. О дальнейшем пока говорить сложно, обстановка не такая простая, но пока в планах есть продолжение абсолютно всех программ. Так как они достаточно значимые, реализуются важные проекты. Это очень хороший ресурс для выполнения многих обязательств по улучшению качества жизнеобеспечения. Хочется отметить, что и у нас появились такие же хорошие программы. Экологии сейчас очень много уделяется внимания.

Любовь Кузнецова: Экология — это все-таки такое направление, которое, если опустить тонкости и детали, можно воспринимать как экологические акции. А если вглядываться, то это преобразование очистных сооружений и так далее, то есть более глубокая история?

Наталья Федорова: Это целый комплекс мер, не только уборка мусора. Это взаимосвязь всех живых существ. Она как раз предполагает целый комплекс мер, который позволяет улучшать экологические параметры.

Любовь Кузнецова: Помимо вышеперечисленных проектов и задач, обозначьте, пожалуйста значимые для жителей направления финансирования. Вы активно участвуете не только в принятии бюджета своего района, но и ежегодно принимаете участие в работе согласительной комиссии Псковского областного Собрания депутатов. Накануне вы пытались и, насколько я знаю, отстояли определенные моменты?

Наталья Федорова: Чтобы бюджет района был значимым и социально направленным, нужна какая-то помощь, самим справиться сложно. Есть масштабные проекты и объекты, которые требуют софинансирования. Один из вопросов, который как раз обсуждался и решился на последней комиссии, - это выкуп здания рядом с детским садом «Рябинушка» в Писковичах, чтобы открыть новые группы и уменьшить возросшую очередь.

Хочу отметить и Торошинский дом культуры. Мы на пути к ближайшему ремонту. Бюджет у нас социальный, и 57% - это удельный вес сферы образования. Помимо этого, мы планово продолжаем ремонт домов культуры. 16% - это ЖКХ и благоустройство. Дорожный фонд возрастает за счет акцизов. Грамотное эффективное распределение бюджета должно быть выстроено. Коллег тороплю, постоянно работаем над тем, чтобы ускориться. По итогам прошлого года сложилась очень большая экономия, поэтому мы некоторые небольшие дороги даже доделываем. Комфортная городская среда - тоже очень значимая доля бюджета.

Любовь Кузнецова: Не так давно вы провели встречу с руководителем региональной Почты России Дарьей Цилиной, обсудили определенные моменты в развитии. Расскажите чуть более подробно.

Наталья Федорова: Первая проблема — это кадровая проблема. Мы понимаем, что должны работать люди, проживающие на территории. Второй проблемный момент, обозначенный жителями, касался состояния почтовых отделений, которые требуют ремонтных работ. Мы обсуждали, планировали, предоставляли свое видение, какие первоочередные работы необходимо провести. Связь налажена. Мы со своей стороны тоже пытаемся помогать. У нас есть где-то и внебюджетные вложения, например, почтовое отделение Спасовщины.

Любовь Кузнецова: В августе следующего года Псковский район отметит 95-летие образования. Наверняка уже сейчас есть планы на праздники?

Наталья Федорова: Чтобы праздник хорошо прошел, надо к нему хорошо подготовиться. Оргкомитет у нас очень активный, инициативный, неравнодушный. Там люди, которые живут Псковским районом. Планируется большая подготовительная работа. Много конкурсов различных творческих для всех категорий населения. Хотим сделать фотоальбом со стихотворениями наших жителей, вот уже пришло семь заявок. У нас очень много талантливых людей. Готовим и сувенирную продукцию, появился логотип, который я очень скоро вам представлю.

Большой объем работы по систематизации. Экс-глава Псковского района Владимир Шураев оставил нам в издании, которое было подготовлено к 85-летию района очень хороший посыл: «Продолжение следует». В начале осени я еще раз прочитала эту книгу и поняла, что это очень большой объем работы, который нам надо продолжить и внести свою лепту. Настолько поменялась за десятилетие история Псковского района: люди, хозяйства, предприятия, образовательная среда. Работы впереди много.