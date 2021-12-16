Общество

Голикова допустила сокращение срока ревакцинации из-за «омикрона»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что позиция по ревакцинации от COVID-19 раз в полгода может быть скорректирована после получения дополнительной информации об «омикроне».

«Наши коллеги из других государств, где штамм "омикрон" уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно быстрее, не дожидаясь шести месяцев», - приводит слова вице-премьера РИА Новости.

Татьяна Голикова добавила, что в России этот штамм пока не распространен. «Мы пока за этим процессом наблюдаем и пользуемся теми данными, которые предоставляют зарубежные коллеги», - отметила она.

Число официально зарегистрированных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в России выросло с 16 до 25, заявила вице-премьер. «На сегодня он выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону», — сказала она, выступая в Госдуме.

По словам чиновницы, избежать распространения «омикрона» невозможно, особенно, в условиях трансграничных перемещений в новогодний период. Если возникнет потребность в создании новой вакцины, регистрировать препарат будут по ускоренной процедуре в связи с ЧС, добавила она.