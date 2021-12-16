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Общество

В приложении СберСтрахования теперь можно оценить уровень своей страховой защиты

16.12.2021 17:09|ПсковКомментариев: 0

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование выпустила собственное мобильное приложение с одноименным названием, в котором клиент может увидеть свои действующие полисы, оформить новые и урегулировать убытки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Приложение также проанализирует совокупную страховую защищенность каждого пользователя и укажет на слабые места, отразив это на специальной шкале. Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

Благодаря удобному интерфейсу клиент сможет контролировать все оформленные полисы и отслеживать срок их действия. Процесс урегулирования убытков по всем рисковым программам СберСтрахования полностью перейдет в новое приложение из приложения СберОсмотр. Процедура будет занимать несколько минут и не потребует посещения офиса.

Клиенты банка могут войти в приложение по Сбер ID, что позволит системе автоматически заполнить данные профиля. В приложении также можно найти полезный контент, который поможет клиенту лучше погрузиться в тему управления собственным благосостоянием.

В первом полугодии 2022 года мобильное приложение СберСтрахование пополнится витриной полисов от «СберСтрахование жизни». На первом этапе клиенты смогут видеть свои договоры, их условия, срок действия, страховое наполнение. Вторым этапом «СберСтрахование жизни» выведет в мобильное приложение постпродажное обслуживание: клиент сможет подать заявление на урегулирование убытков и при необходимости изменить условия страхования. В приложении также будут запущены кросс-продажи продуктов рискового страхования и страхования жизни.

«После запуска работа над дальнейшим развитием приложения продолжается. Так, уже в первом квартале 2022 года клиенты смогут проконсультироваться с виртуальным ассистентом, а во II квартале будет внедрен анализ фотоизображения на основе искусственного интеллекта, что обеспечит более оперативное и эффективное урегулирование убытков. Сегодня для нас важно предложить клиентам именно то, что удовлетворит их потребности максимально точно: около 40% россиян не имеют ни одного страхового полиса, при этом 62% отзываются о нем в положительном ключе. Мы считаем своей задачей помочь формированию культуры защиты своего имущества, жизни и здоровья», - рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова. 

Чтобы лучше понимать потребности клиентов, СберСтрахование провела исследование. По его итогам выяснилось, что почти 40% россиян пока не имеют ни одного страхового полиса, хотя 41% считают страхование экономически эффективным способом борьбы с опасностями, а еще 21% говорят, что страхование дает чувство защищенности. В то же время намерение приобрести полис по отличной от текущей программы имеют лишь 10% опрошенных.

«Согласно исследованию, 44% петербуржцев считают страхование экономически эффективным способом борьбы с рисками, а еще 17% говорят, что страхование дает чувство защищенности. При этом только у 35% жителей Санкт-Петербурга нет ни одного страхового полиса, а 15% планируют приобрести дополнительные полисы, помимо уже имеющихся у них. Самым популярным видом страхования в Северной столице является ОСАГО — оно есть у 50% застрахованных участников опроса. Еще 16% страхуют жилье, в том числе ипотечное, 17% — каско. Рассчитываем, что с появлением приложения "СберСтрахование" клиентам станет удобнее работать с нашими продуктами и число россиян, выбирающих страхование для защиты от неожиданных ситуаций, вырастет», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. 
Теги: #Сбербанк #страхование #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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