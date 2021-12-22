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Общество

Музей русского пития: 40-градусные напитки и завтрак Петра I

22.12.2021 13:03|ПсковКомментариев: 1

Псков может похвастаться не только богатым историческим наследием, но и особенными проектами, которые позволяют прочувствовать всю глубину русской души. Среди них — «Музей русского пития». Это первый частный музей истории русского пития в областном центре, распахнувший свои двери для посетителей осенью 2020 года на базе ресторана русской кухни «Самовар». В чем изюминка прославленного музея, выяснила Псковская Лента Новостей.

 

«Музей русского пития» в Пскове появился не в одночасье. От момента задумки до воплощения прошло более 10 лет! Идея тщательно продумывалась, чтобы это был не холостой выстрел, а прицельный — прямо в сердечко русского человека. К слову, и иностранные туристы смогут лучше понять Россию, переступив порог этого места.

Основатель и идейный вдохновитель музея — Алексей Анатольевич Севастьянов. Он досконально изучил историю русского пития и решил подарить это знание миру. Воплотить идею в жизнь помог известный псковский бизнесмен Николай Иванович Загоруй. На то, чтобы собрать редкую для Северо-Запада коллекцию и представить ее почтенной публике, ушло почти 15 лет. На стеллажах не только многочисленные образцы исключительных спиртных напитков, привезенных со всех уголков нашей необъятной страны, в том числе и из-за границы, но и особенные аксессуары с оригинальной посудой. Если вы думаете, что в мире не осталось ничего, что может вас удивить, вы заблуждаетесь!

В музее более 400 образцов спиртных напитков со всего мира, кроме Новой Зеландии и Австралии. Но сомнений нет: и туда доберутся руки авторов проекта!

В барной карте музея представлено около 60 современных видов 40-градусного напитка. А среди экспонатов, помимо прочего, можно найти горькую времен СССР и «палёнку» начала 1990-х

Часть личной коллекции музею передал Алексей Севастьянов. Многие экспонаты приобрели в музейных фондах, что-то подарили друзья. Например, свой вклад в пополнение музея вносят и представители культуры. Так, необычный медный самогонный аппарат музею подарил не кто иной как художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. Среди экспонатов можно найти предмет, переданный заслуженным художником России Александром Стройло.

Пивную витрину помогли оформить представители компании «Балтика».

Благодаря скрупулезному подходу авторов музея к организации выставочного пространства, посетители в ходе экскурсии смогут узнать, где появился алкоголь и для чего изначально его использовали, об истории и традициях русского застолья, Ивашке Хмельницком, о силе и выдержке наших прадедушек на княжеских пирах, как завтракал Петр I, в каких случаях вручали медаль «За пьянство», почему Менделеева называют отцом русского 40-градусного напитка, откуда пошли выражения «бухать», «бухарик» и многое другое. К слову, помощь в составлении весьма познавательной экскурсионной программы оказали работники Псковского музея-заповедника.

Экскурсии на тему «История пития на Руси» проводятся как групповые, так и индивидуальные. Их длительность – 30 минут.

Музей посещают и организованные туристические группы, и небольшие теплые компании. К примеру, прекрасные люди из наркологического диспансера оставили благожелательный отзыв со словами: «Лучше мы к вам».

За прошедший год музей посетили более 500 человек. И ни один из них не остался равнодушным.

В России всего четыре подобных музея, псковский — пятый.

Желаете полностью погрузится в аутентичность – к вашим услугам старославянская кухня. Вкусы гурманов удовлетворят и современные блюда от шеф-повара ресторана русской кухни «Самовар». Вообще, закуски здесь особые – они дополняют напиток, полностью раскрывая его все ароматические и вкусовые черты.

На выходите из музея вы обязательно поймаете себя на мысли, что вновь сюда вернетесь.

Кстати, «Музей русского пития» уже успел стать участником престижных конкурсов. В частности, проект участвовал в международном архитектурном конкурсе «Золотой Трезини». Это единственный в мире архитектурно-дизайнерский конкурс, проекты победителей которого пополняют собрание государственного музея!

Ресторан и музей создавался коллективом дизайн-бюро «Лепина и Орлова».

По итогам этого конкурса псковский музей пития обошли музей из Генуи (Италия), выставка в петербургском «Манеже» и выставка крупнейшего художника-авангардиста в Москве. Оказаться в такой компании стало большой честью для авторов псковского проекта!

Кроме того, проект дегустационного зала с «Музеем русского пития» прошел отборочную комиссию​ и стал​ номинантом открытого всероссийского конкурса BEST PUBLIC SPACE Professional Design Award 2021​ в номинации «Интерьеры заведений общественного питания».

Найти это уникальное место вы можете по адресу: Псков, Зональное шоссе, 48.

Телефон: 8 (811) 229-47-47.

Фотографии предоставлены «Музеем русского пития»

Теги: #псков #Музей русского пития #ресторан Самовар
Источник: Псковская Лента Новостей
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