Общество

Многодетная семья из Гдова получила путевку в Сочи

Многодетная семья Васечкиных из Гдова удостоена специального приза международной премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» - летом семья отправится в отпуск в Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках премии семья представила видеоролик, в котором в стихах рассказывается о повседневных экологических привычках домочадцев. Родители и в жизни приучают пятерых детей снижать негативное воздействие на природу: раздельно собирают мусор, очищают родники, проводят экосубботники, используют многоразовые сумки при походах в магазин.

«В создании проекта участвовали все. Ребята снимали и монтировали видео, а наша бабушка Татьяна написала чудесные стихи», — рассказала мама семейства Елена Васечкина. Победу в премии она назвала настоящим предрождественским чудом.

Отметим, премия «Экология — дело каждого» учреждена Федеральной службой по надзору в сфере природопользования весной этого года. На соискание премии поступило 9,5 тысяч заявок. Принято 6 тысяч работ. Дети и подростки от 7 до 16 лет, в том числе, воспитанники специальных учреждений выкладывали в социальные сети рисунки, видеоролики, репортажи, челленджи, акции, флешмобы, проекты, посвященные идее бережного отношения к окружающей среде.