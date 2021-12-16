Псковские школьники поучаствовали в пилотном цифровом уроке

«Ростелеком» и центр цифрового образования детей «IT-куб» провели пилотный онлайн-урок по программированию для учащихся сельских школ Псковской области, а также школ, расположенных в малых городах региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
К занятию на тему «Разработка мобильных приложений» сегодня, 16 декабря, подключились ученики 30 образовательных учреждений. Урок стал первым в рамках новой модульной программы дополнительного образования по обучению программированию учащихся 8–11 классов. Ее изучение продолжится в следующем году.
Реализация образовательного проекта стала возможной благодаря подключению школ, а также других социально значимых объектов региона к быстрому интернету. За три года «Ростелеком» проложил более 700 километров волоконно-оптических линий связи и обеспечил доступом к Сети 601 объект. Работы были проведены в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».
Для дистанционного сопровождения образовательной программы будет использоваться региональная образовательная платформа «Цифровой урок». Ее главная особенность — удаленное управление компьютерами учащихся и оперативная обратная связь с каждым учеником в онлайн-режиме. При этом возможность платформы позволяет одновременно проводить занятия в виртуальном классе для нескольких школ. В таких уроках смогут принимать участие до 500 учащихся. При реализации проекта будет задействовано оборудование, поставленное в школы в рамках национального проекта «Образование».
По словам и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Виталия Рахманова, технологии открывают жителям региона новые возможности.
В свою очередь директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова отметила, что работа по прокладке линий велась порой в непростых условиях.