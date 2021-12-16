Общество

Единороссы проверили условия продажи пиротехники в Пскове и Великих Луках

Эксперты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» проверили правила продажи, наличие сертификатов и качество пиротехнической продукции в Пскове и Великих Луках накануне новогодних праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Во время рейдов в городе Пскове эксперты посетили торговые точки «Планета фейерверков» и «Русский фейерверк», а в городе Великие Луки они побывали в торговых центрах «Алмаз» и «Мир» .

«Ежегодно в нашей стране растет число людей, получающих серьезные травмы из-за использования в новогодние праздники некачественной пиротехники. Причина банальна: контрафактная продукция, произведенная фактически кустарным способом и, естественно, нелицензированная, – это бомба в детских руках. Важны и сами условия продажи разных хлопушек, фейерверков, бенгальских и римских свечей, салютных установок. Если вспомнить, то совсем недавно пиротехнику продавали даже просто на приставных столиках все, кто хотел быстро подзаработать на желании людей красиво встроить Новый год», - отметили в партии.

Уже в первой торговой точке в городе Великие Луки участники рейда выявили несколько замечаний по условиям продажи пиротехники. С владельцем договорились об устранении всех недостатков в двухдневный срок. Их исполнение партийцы проверят при повторном посещении.

Торговый павильон «Пиромаркет» возле ТЦ «МИР» полностью соответствовал всем требованиям продажи пиротехники. Народным контролерам предъявили все необходимые документы, показали пожарную систему, условия хранения пиротехники, в наличии был и огнетушитель.

По итогам рейда заместитель главы Великих Лук, руководитель фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе Сергей Агарев отметил, что подобные рейды являются важным мероприятием, так как в преддверии Нового года великолучане начнут приобретать пиротехническую продукцию. Он подчеркнул, что она должна быть качественной и безопасной.

«Мы проверили те торговые точки, которые реализуют достаточно опасную в пожарном плане продукцию. В ходе рейда уточнили сроки годности продукции, наличие сертификатов, обращали внимание на соблюдение норм пожарной безопасности, – рассказал Сергей Агарев. – В торговом центре "Алмаз" были обнаружены нарушения. Мы высказали свои замечания, дали определенный срок для их устранения. Проверим в пятницу, как их устранили, и если их не исправят, обратимся в соответствующие инстанции для закрытия этой торговой точки».

По итогам рейда в партии отметили, что не все предприниматели, реализуя пиротехнику, ответственно относятся к вопросам безопасности. Народный контроль в данном вопросе имеет реальный результат и подобные рейды – профилактика для предупреждения возможных негативных последствий, подчеркнули в «Единой России».

«В Пскове по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась в лучшую сторону, в этом году в ходе рейда вообще не было выявлено нарушений, – рассказал об итогах рейда депутат Псковской городской Думы Сергей Мусиенко. – Вся продукция сертифицирована, сроки годности пиротехники в норме. Соблюдены условия хранения товара и условия противопожарной безопасности. Со слов продавцов, они продают пиротехнику псковичам не моложе 16 лет и строго за этим следят».

В партии добавили, что цены на фейерверки в «проверенных магазинах» варьируются от 400 рублей до 63 тысяч рублей и зависят от количества зарядов, мощности и яркости. Хлопушки можно купить за 30 рублей, бенгальские огни от 30 рублей, фонтаны для торта – за 150 рублей, дымовые шашки – за 390 рублей. Изменения цен в сторону повышения по сравнению с прошлым годом эксперты не обнаружили.