Единороссы проверили условия продажи пиротехники в Пскове и Великих Луках

Эксперты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» проверили правила продажи, наличие сертификатов и качество пиротехнической продукции в Пскове и Великих Луках накануне новогодних праздников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
Во время рейдов в городе Пскове эксперты посетили торговые точки «Планета фейерверков» и «Русский фейерверк», а в городе Великие Луки они побывали в торговых центрах «Алмаз» и «Мир» .
Уже в первой торговой точке в городе Великие Луки участники рейда выявили несколько замечаний по условиям продажи пиротехники. С владельцем договорились об устранении всех недостатков в двухдневный срок. Их исполнение партийцы проверят при повторном посещении.
Торговый павильон «Пиромаркет» возле ТЦ «МИР» полностью соответствовал всем требованиям продажи пиротехники. Народным контролерам предъявили все необходимые документы, показали пожарную систему, условия хранения пиротехники, в наличии был и огнетушитель.
По итогам рейда заместитель главы Великих Лук, руководитель фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе Сергей Агарев отметил, что подобные рейды являются важным мероприятием, так как в преддверии Нового года великолучане начнут приобретать пиротехническую продукцию. Он подчеркнул, что она должна быть качественной и безопасной.
По итогам рейда в партии отметили, что не все предприниматели, реализуя пиротехнику, ответственно относятся к вопросам безопасности. Народный контроль в данном вопросе имеет реальный результат и подобные рейды – профилактика для предупреждения возможных негативных последствий, подчеркнули в «Единой России».
В партии добавили, что цены на фейерверки в «проверенных магазинах» варьируются от 400 рублей до 63 тысяч рублей и зависят от количества зарядов, мощности и яркости. Хлопушки можно купить за 30 рублей, бенгальские огни от 30 рублей, фонтаны для торта – за 150 рублей, дымовые шашки – за 390 рублей. Изменения цен в сторону повышения по сравнению с прошлым годом эксперты не обнаружили.