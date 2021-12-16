Общество

Министр промышленности ощутил на себе недостатки сотовой связи в Псковской области

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ощутил на себе недостатки связи в Псковской области. Об этом рассказал губернатор Михаил Ведерников во время «прямой линии».

Когда в Псковскую область приезжал председатель правительства Михаил Мишустин, одним из вопросов, которые планировалось поднять было покрытие территории региона сотовой связью. Тогда, по словам губернатора, произошел «смешной случай».

«Мы ехали из Пскова в ОЭЗ "Моглино" вместе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. У него постоянно звонил телефон, он все время решал какие-то вопросы. И в какой-то момент пропала сотовая связь. Министр удивился, а я пояснил, что покрытие сотовой связью - это один из вопросов, по которому я хотел бы взять его в союзники при обсуждении с Михаилом Мишустиным», - вспомнил глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что в дальнейшем, во время встречи с председателем правительства и министрами, Денис Мантуров «горячо заступился» за Псковскую область и подтвердил необходимость решения этой проблемы.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время ведется активная работа с «Ростелекомом», и в этом году в регионе уже появилось 12 вышек, обеспечивающих сотовую связь и интернет.

Напомним, «прямая линия» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жителями региона проходит сегодня, 16 декабря, в прямом эфире телеканала «Россия 24». Онлайн-трансляция ведется также на радио «Маяк-Псков» и «Радио России-Псков».

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