Общество

Новогоднему Пскову не хватает лоска – Михаил Ведерников

Новогоднему Пскову не хватает лоска, качественных инсталляций и освещения. Такое мнение высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время «прямой линии» 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона отметил, что подробно обсуждал этот вопрос во время недавней встречи с главой администрации Пскова Борисом Елкиным.

«Мы еще не закончили украшение города. Думаю, в этом году все будут приятно удивлены. Освещения и инсталляций будет больше, и они будут более яркими. При этом часть из них будет радовать гостей и жителей Пскова не только в новогодний период, но и летом», - сказал Михаил Ведерников.

Напомним, «прямая линия» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жителями региона проходила сегодня, 16 декабря, в прямом эфире телеканала «Россия 24». Во время нее от жителей региона поступило более 2000 вопросов.