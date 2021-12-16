Общество

Четыре новогодние ели установят в Острове

Четыре новогодние ели установят в Острове в ближайшее время. Об этом сообщил руководитель МУП ПЖРЭУ Владимир Никифоров.

«На ближайшей повестке установка четырех елок: на Загородной в Острове-3, новой спортивной площадке на улице Софьи Перовской, и, конечно, главной площади города», - цитирует Владимира Никифорова газета «Островские вести».

Ели приобретают у частных лиц. «Ориентировочно должны уложиться в 100 тысяч рублей. Это не только затраты на покупку елок, но и на их установку, украшение. Уже в течение 15 лет дешевле 30 тысяч елку на городскую площадь не приобрести. В микрорайонах стоимость значительно меньше, - рассказал руководитель предприятия. - В настоящее время делаем ревизию старых гирлянд, хотим ими украсить шары, смонтированные возле танцплощадки и у фонтана, которые уже давно не работают. Также пытаемся восстановить старые снежинки, которые не горели в прошлом году».

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Кроме того, за 24 тысячи рублей приобрели новую светодиодную инсталляцию «Лось». «Запряжем его в упряжку с оленями либо поставим отдельно. Ведь в прошлом году один олень был украден и затем найден у одного неадекватного человека», - напомнил Владимир Никифоров.