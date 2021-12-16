Общество

Фракции Госдумы разошлись во мнениях при голосовании по законопроекту о ковид-сертификатах

Государственная Дума в четверг приняла законопроект в первом чтении: за инициативу проголосовали 329 депутатов, против - 87, один парламентарий воздержался.

Согласно распечатке результатов голосования, поддержали проект все присутствовавшие на заседании депутаты «Единой России» - 301 человек, не голосовали 24 единоросса. Коллективно за инициативу проголосовала фракция ЛДПР (за исключением Алексея Журавлева, избранного от партии «Родина» и вошедшего в состав фракции либерал-демократов в октябре: он проголосовал против принятия законопроекта в первом чтении). Не голосовал один депутат от ЛДПР, передает ТАСС.

Все депутаты КПРФ проголосовали против, воздержалась от голосования только летчик-космонавт Светлана Савицкая.

Из 15 представителей «Новых людей» за принятие инициативы высказались шестеро, против - пять депутатов, включая лидера фракции Алексея Нечаева и его заместителя Сардану Авксентьеву, не голосовали четыре депутата.

В «Справедливой России - За правду» против проекта выступили все депутаты, за исключением четырех парламентариев, не участвовавших в голосовании (среди них - самовыдвиженец Анатолий Вассерман, принятый во фракцию осенью).

Напомним, правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, предполагает, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Согласно тексту документа, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля те, кто не получил QR-код, смогут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.