Общество

Шесть автомобилей должников выставили на торги в Псковской области

Торги арестованного судебными приставами имущества пройдут в Псковской области в форме электронного аукциона 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФССП России по региону.

Заявки можно подать через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте. Начнутся торги в 10.00.

Заявленные лоты:

Автомобиль «Шкода Суперб» 2019 года выпуска. Начальная цена лота – 1 306 875 рублей, сумма задатка – 197 000 рублей, шаг аукциона – 14 000 рублей. Транспортное средство находится в городе Великие Луки. Автомобиль «Хендай Гранд Старекс» 2008 года выпуска. Начальная цена лота – 520 200 рублей, сумма задатка – 79 000 рублей, шаг аукциона – 6 000 рублей. Машина также находится в городе Великие Луки. Автомобиль «Сеат Ароса» 2004 года выпуска. Начальная цена лота – 46 750 рублей, сумма задатка – 8 000 рублей, шаг аукциона – 500 рублей. Находится машина в Пскове. Автомобиль «Мазда CX-9» 2008 года выпуска. Начальная цена лота – 489 600 рублей, сумма задатка – 74 000 рублей, шаг аукциона – 5 000 рублей. Забрать транспортное средство можно будет в Пскове. Автомобиль «Мерседес 814D» 1992 года выпуска. Начальная цена лота – 435 200 рублей, сумма задатка – 66 000 рублей, шаг аукциона – 5 000 рублей. Машина находится в городе Великие Луки. Автомобиль «Мерседес Е 350 4MATIC» 2010 года выпуска. Начальная цена лота – 732 000 рублей, сумма задатка – 110 000 рублей, шаг аукциона – 8 000 рублей. Находится он в деревне Кузнецовка в Себежском районе.

Прием заявок на аукцион закончится 14 января в 23:59. Участников определят 18 января в 10.00.

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки, можно на официальном сайте, на сайте электронной торговой площадки, а также в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях на улице Конной, 10 в Пскове. Телефон: 8(8112)33-10-45 (добавочный: 204). По рабочим дням можно звонить с 10.00 до 16.00 (пятница и предпраздничные дни - с 9.00 до 13.00), перерыв с 13.00 до 14.00. Также можно направить запрос на электронную почту продавца или через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».