Общество

Островских школьников будут тестировать на наркотики три раза в год

Островских школьников будут тестировать на наркотики три раза в год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Островского района.

Эффективность работы в образовательных учреждениях по предупреждению употребления наркотиков нельзя реально оценить количеством проведенных мероприятий, акций и бесед. Показательный критерий эффективности – результаты тестов на предмет потребления психоактивных веществ, причем на разных временных отрезках. Такую позицию выразил глава Островского района Дмитрий Быстров во время заседания антинаркотической комиссии муниципального образования.

Исполняющему обязанности начальника управления образования Островского района Алексею Васильеву поручили проработать вопрос об организации тестирования учеников школ в начале, середине и конце учебного года. Члены комиссии приняли решение рекомендовать провести подобное тестирование в Островском многопрофильном колледже и филиале государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр специального образования №2» города Острова.

«Только регулярное тестирование поможет нам определить эффективность тех мер, которые предпринимаются в образовательных учреждениях по пропаганде против употребления наркотических средств. По результатам тестов будет видно, какие нужны корректировки в работе по качеству проводимых мероприятий или по количественному охвату. Давайте начнем со старшеклассников, а дальше подключим к этому процессу и другие возрастные группы, естественно с согласия родителей. Но при этом отказ от прохождения тестирования автоматически повлечет повышенное внимание к такому подростку со стороны школы и правоохранительных органов», - сказал Дмитрий Быстров.

Докладывая о содействии занятости лиц, отказавшихся от употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, начальник отделения областного центра занятости населения по Островскому району Светлана Григорьева подчеркнула, что уже в недалеком будущем все обращения в службу занятости перейдут в электронное поле. Однако это создаст сложности для лиц из групп риска, заметила она.

Руководитель муниципалитета предложил вовлечь глав сельских поселений, а также средства массовой информации в информирование вышеназванной категории лиц об имеющихся вакансиях и программах занятости, таких как «социальный контракт» и другие.

Участники заседания утвердили план работы антинаркотической комиссии муниципального образования «Островский район» на 2022 год.