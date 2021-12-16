Общество

Эксперименты в псковской школе

Открытие Курчатовского класса в стенах первого корпуса лицея №4 на улице Коммунальной, 30 состоялось сегодня, 17 декабря. О том, чем на уроках будут заниматься учащиеся, и какие естественно-научные и физические открытия их ожидают, узнала корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Прозвенел звонок, пятиклассники заняли свои места в кабинете, и для них начался необычный урок. Ребята постарше представили познавательную программу, во время которой Физика, Химия, Биология и География загадали детям загадки. Впрочем, те легко с ними справились и быстро дали правильные ответы.

Так в лицее открылся новый класс для тех, кто любит учиться и экспериментировать.

На первом занятии присутствовали глава администрации Пскова Борис Елкин, его заместитель Алексей Несмашный, начальник отдела региональной политики областного комитета по образованию Юлия Комлева и начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

«Одно из направлений Курчатовского класса будет связано с рядом наук: физика, химия, биология и география. В перспективе - это техническое образование. Физика - вещь специфическая, но интересная и увлекательная. Надеюсь, вы все справитесь с заданиями в ходе обучения на уроках естествознания. Желаю вам творить, изобретать, генерировать идеи и создавать», - обратился к детям сити-менеджер.

После этого учащимся представили учителя естествознания Елену Куденкову. Она объяснила детям, что включает в себя предмет и что их ожидает.

«Мы с вами будем проводить опыты, экспериментировать и путешествовать в мире науки. Будем совершать открытия, выполнять лабораторные работы, делать проекты», - перечислила педагог.

Затем Елена Куденкова продемонстрировала школьникам, как звучит наполненный водой бокал, как притягиваются магниты и опустила тяжелый кубик в ньютоновскую жидкость.

«Помимо этого, я помогу вам найти ответы на вопросы: почему трава зеленая, как работают магниты. Мы проведем опыт с висящими в кабинете воздушными шарами. Акцент нашего обучения будет делаться на физику, химию и астрономию», - продолжила она.

На интерактивной доске ученикам показали презентацию об особенностях наук, которые им предстоит изучать. Ребята ответили на вопросы учителя и узнали о происхождении самого слова «физика», а также о предмете изучения направления.

«Мы изучим множество существующих объектов, которые мы не видим: электромагнитное поле, радиоволны и другие. Мы рассмотрим механические, тепловые, электрические, магнитные, световые и звуковые явления», - добавила учитель естествознания.

В свою очередь Борис Елкин подчеркнул, что естественные науки гораздо интереснее изучать, подкрепляя знания визуальным восприятием. Он напомнил, что Курчатовский класс назвали в честь ученого физика-ядерщика Игоря Курчатова, и пожелал детям успехов в учебе.

Создание такого уникального класса на территории Псковской области должно улучшить вовлеченность детей в учебный процесс и ускорить их развитие, отметили в лицее.

Инициатором его открытия выступил национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» при поддержке администраций Псковской области и Пскова.

Анастасия Быстренькина