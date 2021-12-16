Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Как всегда, в центре внимания ведущих - самые горячие новости из мира соцсетей.

Темы для сегодняшнего выпуска в последнее время постоянно подкидывала погода - в соцсетях давно не было такого активного обсуждения по поводу нерасчищенных от снега дорог, льда и грязи. Но наряду с негативными инфоповодами в псковских сообществах можно было увидеть и позитив. Также ведущие Сергей Васильев и Ксения Журавкова обсудят ситуацию в псковском телеграм-пространстве, добрые дела в соцсетях и новогоднее украшение Пскова.

Трансляция завершена.