Общество

Экс-прокурор Гдовского района получил должность в Ростовской области

Прокурор сменился в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Советника юстиции Андрея Волкова освободили от должности прокурора Гдовского района и назначили на должность прокурора Пролетарского района Ростовской области. Такое распоряжение дано в соответствии с приказом генерального прокурора РФ действительного государственного советника юстиции Игоря Краснова №1164-к от 15 декабря.

Временно исполнять обязанности прокурора Гдовского района будет старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области советника юстиции Алексей Ушкачев.