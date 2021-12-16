Голикова поблагодарила «Единую Россию» за поддержку предприятий в условиях ограничений

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила партию «Единую Россию» за инициативу по поддержке предприятий при экономических потерях от введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
Госдума приняла проект закона о медицинских сертификатах в первом чтении вместе с постановлением, которое предусматривает существенные изменения положений законопроекта — их разработала партия по итогам общественных обсуждений.
В частности, «Единая Россия» выступила в защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно, предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации, заявила о необходимости введения дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий. Также предусмотрена защита персональных данных владельцев сертификатов и получение сертификатом теми, кто прививался иностранными вакцинами.
Серьезность ситуации с пандемией такова, что необходимо вместе бороться с болезнью, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов на пленарном заседании нижней палаты парламента 16 декабря.
«Нам нужен коллективный иммунитет. У нас замечательные врачи - обученные, талантливые, храбрые. Они каждый день выходят и бьются с этой болезнью», — отметил он и добавил, что многие страны уже пошли по пути введения медицинских сертификатов. Везде, по его словам, зафиксирован положительный результат.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова поблагодарила «Единую Россию» за инициативу по поддержке предприятий при экономических потерях от введения ограничительных мер. Эта норма будет предусмотрена в законопроекте о медицинских сертификатах во втором чтении поправками партии.
Законопроектом предлагается установить порядок оказания услуг в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, документ предусматривает что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке или документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо имеет отрицательный ПЦР-тест.
Проект закона вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны РФ или представители власти по месту прохождения службы.
В партии напомнили, что ранее по инициативе «Единой России» законопроект об использовании медицинских сертификатов на транспорте сняли с рассмотрения в Госдуме. Также на встрече фракции партии с вице-премьером Татьяной Голиковой «Единая Россия» выступила в защиту прав граждан при рассмотрении законопроекта о медицинских сертификатах. По итогам общественных обсуждений «Единой Россией» были выработаны предложения, которые не только защищают права людей, но и обеспечат их безопасность и здоровье.