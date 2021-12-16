Общество

Волонтеры устанавливают новогодние ели в ковид-центрах Пскова и Великих Лук

Активисты волонтерского центра «Единой России» во второй раз организуют в Пскове и Великих Луках акцию «Подари праздник». Они установят и украсят ели на территории ковид-центров и детских больниц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Идея новогодней акции – создать праздничное настроение для детей, которым придется встречать Новый год в больничной палате, и медиков, которые сейчас загружены работой, - отметил руководитель Псковского регионального волонтерского центра «Единой России», секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.

Жители Пскова и Великих Лук тоже могут принять участие в акции: подарить праздник детям и поддержать медиков. В настоящее время объявлен сбор елочных игрушек, мишуры, бус и других праздничных аксессуаров для новогодних елей, которые будут стоять около больниц. Украшения можно сделать своими руками или купить в магазине, до 23 декабря они принимаются в Пскове по адресам:

улица Гоголя, 9 (Псков),

улица Школьная, дом 26, кабинет 23 (Псков),

проспект Ленина, 37 (Великие Луки).

К акции уже присоединились депутат Псковской городской Думы Сергей Гаврилов, депутат Великолукской городской Думы Татьяна Ефимова, сотрудник псковской управляющей компании №11 Роман Орлов, секретари псковских первичных отделений партии «Единая Россия» Мария Лисенкова, Андрей Каблаев, Юрий Павлов и другие.

В городе Великие Луки в акции также участвуют воспитанники детского сада №8, они подготовили новогодние поделки и открытки со словами поддержки и пожеланиями для медиков и пациентов, которые проведут новогодние праздники в медицинских учреждениях.