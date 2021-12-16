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Общество

Борис Елкин о прогулках градоначальника в прямом эфире и хамстве в соцсетях

17.12.2021 15:50|ПсковКомментариев: 0

Уже около полугода в Пскове работает новый градоначальник — Борис Елкин, недавно он официально вступил в должность главы городской администрации. Жители областного центра сразу же отметили необычный для Пскова подход чиновника к работе. В частности, теперь псковичи еженедельно общаются с сити-менеджером в прямых эфирах в Инстаграм, принимают участие в опросах по поводу благоустройства города и многих других. Подробнее о своем подходе к работе Борис Елкин рассказал в беседе с журналистом Псковской Ленты Новостей Константином Калиниченко.

 

Борис Андреевич, вы очень активно коммуницируете в инстаграм-аккаунте и в целом очень активно общаетесь с населением. Это порыв души, ваше представление о том, как должен строиться диалог власти и общества, или это какая-то методичка из администрации президента?

Никаких методичек нет, действительно, когда я вступил в должность исполняющего полномочия главы администрации Пскова, было принято решение завести страничку в социальных сетях. Где-то у меня уже были аккаунты, их просто немного переквалифицировали, а в Инстаграм - да, завел новый профиль.

— Насколько быстро ваш профиль в этой социальной сети заинтересовал горожан?

На этой странице начала достаточно быстро появляться аудитория, сейчас там неплохая обратная связь. И меня самого затянуло в этот процесс. Там, действительно, видна обратная связь людей, горожане обращаются. Не все вопросы, к сожалению, получается моментально решить, но некоторые буквально за день решаются, люди пишут «спасибо», это приятно.

— Какова все-таки первоначальная цель такого взаимодействия с горожанами?

— Конечно, мы работаем не ради того, чтобы кто-то написал жалобу, мы отреагировали, а нам сказали «спасибо». То, что появилась жалоба, - это уже плохо. Но в любом случае взаимодействие и обратная связь с гражданами должны быть. Люди активно отвечают на «сторис», принимают участие в опросах. Люди пишут свое мнение и в комментариях, это интересно, мнение каждого гражданина важно, потому что зачастую замыленный глаз государственного чиновника не позволяет видеть ситуацию, а люди могут помочь посмотреть на происходящее с другой стороны.

— Вас и правда не упрекнешь в том, что вы видите жизнь из кабинета на третьем этаже администрации. Здесь сложно не согласиться. А насколько результаты проведенных опросов влияют на то, как вопрос будет решаться в будущем?

— Срез мнения необходим. Мы уже провели много разных голосований, в частности, по введению одностороннего движения на улице Звездной. Мнения там разделились 50 на 50, мы тогда проконсультировались с ГИБДД, решили привлечь других экспертов, поскольку у людей было пограничное мнение.

Был опрос по поводу травы, которую высадят на Сиреневом бульваре. В день, когда появился опрос, мы поговорили с псковским дизайнером, и он предложил попробовать сделать такой срез общественного мнения. Оказалось 50 на 50, кому-то понравилось, кому-то нет. Попробуем такое решение пока локально реализовать, высадить там луговую траву. У горожан будет возможность сравнить два вида зеленых насаждений - напротив находится сквер на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов, где растет газонная трава. Посмотрим, насколько это интересно и важно для людей, а также и мы поймем, насколько луговая трава будет хлопотной в части эксплуатации. Дело в том, что нам приходили жалобы от людей, что мы не очень хорошо косим газоны, задевая дерн. Это тоже обратная связь от людей, летом надо будет обратить внимание управления городского хозяйства на это, чтобы не до земли косили, чтобы какой-то слой все-таки оставался.

Новый еженедельный формат «прогулка градоначальника», по-моему, уже прижился, собирает сотни просмотров, люди активно задают вопросы. Насколько вы считаете этот формат успешным, я так понимаю, что он довольно трудоемкий для вас.

Я не скажу, что трудоемкий. Надо просто выделить для этого отдельное время, в основном, я стараюсь делать это в пятницу, в обед. Обычно поступают разные вопросы, часто они связаны с состоянием дворов, их уборкой, есть другие интересные вопросы, на которые стоит обратить внимание. Отмечу, что я никогда не планирую точку заранее, а выбираю ее за 10-15 минут до эфира.

Действительно, в прямом эфире тоже есть отзыв граждан, я все их записываю на телефон, чтобы можно было потом посмотреть, какие вопросы поднимались.

Реакция псковичей бывает разной, как вы отвечаете, когда люди с ходу матерятся, хамят?

Бывают такие случаи, люди хамят и нецензурно высказываются. Я совершенно спокойно им отвечаю, если они продолжают хамить, бывает, блокирую. Заблокировал так двух человек. Но, в основном, люди более добродушны, внимательно относятся к обращениям, и если ты по итогу им поможешь, конечно, восприятие меняется.

Вы такой нетипичный чиновник, для Пскова — точно. Не обижаются ли на вас ваши «типичные» коллеги, которые очень уверенно спрятались в своих кабинетах и оттуда постреливают шаблонными пресс-релизами «проблему видим, взяли на контроль», «в рамках реализации». Сейчас на вас посмотрят, а после заставят и других ходить так же.

— Пока таких проблем не было. Доходит до того, что некоторые чиновники сами задают вопросы, даже в прямых эфирах. Сотрудники администрации даже сами пишут в соцсети по рабочим вопросам. Я считаю, что ничего страшного в этом нет. Не думаю, что это какая-то сверхъестественная активная работа в соцсетях, я думаю, сейчас во многих регионах это распространено. Коммуникация важна, а новые идеи и моменты, не исключаю, мы подсматриваем у коллег в других регионах. Не зря раньше собирались на симпозиумы и форумы, где обсуждали методы работы. В любом случае, чтобы делать наш город лучше, мы должны учитывать мнение граждан и смотреть, как это реализуется в других регионах и странах.

Теги: #администрация Пскова #псков #соцсети
Источник: Псковская Лента Новостей
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