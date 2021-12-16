Общество

Цифровизация: как в псковских сельских школах дети учатся создавать приложения

Современные технологии часто предлагают нам идеальный мир, в котором при помощи интернета люди могут работать, получать государственные услуги и учиться из любой точки страны. Теперь не обязательно сбегать в города-миллионники ради профессии, работа может проходить удаленно. Для этого необходимо иметь доступ к Сети, подключение к электричеству и соответствующую технику. Подобный подход расширяет возможности не только для действующих специалистов, молодых и перспективных ребят, но и для обычных школьников, живущих на селе.

Когда говорят о цифровом неравенстве, вспоминают отдаленные районы областей, сельские школы, детей и пенсионеров, для которых знакомые горожанам Госуслуги, электронные дневники или обучающие платформы могут быть незнакомы… до сих пор. Мир стремительно переходит в онлайн, а успевают за ним не все в силу разных обстоятельств. В России есть национальные проекты, которые стараются заполнить белые пятна и предоставить возможности для тех, кому это действительно нужно.

«Специалисты нашей компании проделали большую работу, очень часто она велась в совсем непростых условиях. Но тем радостнее видеть результат. Видеть то, что построенная цифровая инфраструктура действительно крайне востребована, что она дает новые возможности для развития, например, такой важной сферы как образование в сельской местности и небольших городах», - рассказала Ольга Родионова, директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком».

Благодаря подключению школ, а также других социально значимых объектов региона к быстрому интернету, цифровизация коснулась еще больше людей. За три года «Ростелеком» проложил более 700 километров волоконно-оптических линий связи и обеспечил доступом к Сети 601 объект. Работы были проведены в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

«В Псковской области успешно реализуются национальные проекты "Цифровая экономика" и "Образование", взаимно дополняющие друг друга. В школах региона созданы возможности для проведения синхронных цифровых уроков, в частности, в деревенских и сельских школах теперь будут преподавать основы программирования и информационные технологии. Новые современные образовательные программы позволят школьникам из районов получить дополнительное образование на базе городских центров "IT- куб"», — отметил и.о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

Все лучшее – детям

16 декабря на базе городского центра «IT- куб» в Пскове прошел пилотный проект, уникальный в своем роде. Заходя в аудиторию, мы видим пустой класс и преподавателя в наушниках, но внешность обманчива, потому что в этот момент на связи с учителем почти 30 школ одновременно! Примечательно, что работа ведется с отдаленными районами области, которая касается даже маленьких, но очень заинтересованных учреждений.

«Сегодня я проведу дистанционный урок для школьников, начиная с 8 класса и старше. Участвовать могут все желающие. Мы понимаем положение сельских школ, поэтому сделали гибкую систему. На занятии с самого нуля разработаем мобильное приложение для рисования. Урок продлится 40 минут. Я постараюсь сделать так, чтобы у этих детей осталось что-то полезное после урока. С сентября мы планируем предоставить возможность детям из сельских школ учиться в таком удаленном формате по отдельным направлениям. Они смогут выбрать мобильную разработку, виртуальную реальность или другие виды наших курсов. Для этого им не обязательно приезжать в город, дети смогут обучаться из своей школы», - рассказал педагог дополнительного образования Никита Михайлов.

Появляется вопрос, если «Ростелеком» предоставил качественный интернет, то смогут ли дети в сельских школах обучаться на нужном уровне – есть ли оборудование? На деле выяснилось, что интернет дополнил предыдущие проекты, по которым сельские школы были оснащены передовыми технологиями, чтобы учителя смогли обучать ребят в контексте современных реалий.

Для дистанционного сопровождения образовательной программы будет использоваться региональная образовательная платформа «Цифровой урок». Ее главная особенность - удаленное управление компьютерами учащихся и оперативная обратная связь с каждым учеником в онлайн-режиме. При этом возможность платформы позволяет одновременно проводить занятия в виртуальном классе для нескольких школ. В таких уроках смогут принимать участие до 500 учащихся.

В дистанционном занятии пилотного проекта поучаствовали около 100 школьников одновременно. Тут же возникает второй вопрос: будет ли всем детям оказано должное внимание? Как одновременно работать с таким большим числом ребят? Проблема дистанционного обучения часто сводится к тому, что ученики не особо мотивированы, чтобы заниматься самостоятельно без контакта с педагогом. В «IT- кубе» считают иначе. По их наблюдениям, школьники из сельских школ замотивированы больше городских ребят.

«Когда мы говорим о дистанционном образовании, это часто вызывает негативную реакцию по ряду причин. Уникальность нашего занятия заключается в том, что это не просто трансляция. Мы видим, что до сих пор в сельских районах не у всех детей есть дома компьютеры или качественный интернет. Зато все это есть в школах. Ведется работа над решением этих вопросов. Совсем скоро зона покрытия в Псковской области будет гораздо шире. Поэтому наша задача: дойти до каждого ребенка в сельской школе, который хочет заниматься программированием. Благодаря тому, что школы подключили к сети интернет и по национальному проекту они получили оборудование в классы, мы имеем возможность организовать работу в удаленном режиме», - говорит Алексей Драгунов, представитель «IT-куба».

Для дистанционного формата обучения была разработана специальная программа взаимодействия. Клуб проводил дополнительное обучение сначала для педагогов сельских школ, чтобы они могли работать в паре с преподавателем курса. Таким образом, каждый ученик получает поддержку на нескольких уровнях. Ребята и учителя могут обращаться в специальные чаты, проходить опросы и анкетирование – все для улучшения совместной работы.

Большие перспективы в маленьких школах

Пилотный проект показал, как постепенная работа благодаря национальным проектам и устойчивому интернету смогла дать толчок к развитию такой популярной в современности сфере IT-технологий в сельских школах.

Цифровизация позволяет детям из сельских районов получать образование не хуже, чем в городе. Для многих детей занятия при помощи интернета в специальных программах и курсах – единственный верный способ вырасти в отличного специалиста, который удаленно сможет совершать открытия, проводить общественно полезную деятельность и поддерживать жизнь на селе.

Пилотный проект «IT-куба» показал, что реально провести обучающее мероприятие при сотне учеников из сельских школ и уделить внимание каждому, как бы далеко он не находился.

Ольга Лирон / ЦДИ