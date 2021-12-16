Общество

Около 600 новых мест дополнительного образования появилось в Псковском районе

Глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала, что в этом году в рамках федеральных проектов в школах муниципалитета появилось 570 новых мест дополнительного образования и несколько «Точек роста».

Гостья студии сообщила, что в каждом учреждении открыли новые кружки и создали условия для развития детей. Например, в Тямшанской гимназии в рамках проекта «Успех каждого ребенка» появилось 67 мест. Для обеспечения всем необходимым в школу закупили дополнительное оборудование.

«Очень много сделали в рамках федерального проекта ”Современная школа” - открыли четыре новые ”Точки роста” и пять мест в рамках ”Цифровой образовательной среды”. Мы констатируем, что в следующем году нам останется открыть только несколько кабинетов. Обращаю на это внимание, потому что на ремонтные работы выделяются средства местного бюджета, а уже региональный и федеральный бюджеты используются для приобретения оборудования», - сказала Наталья Федорова.

Она также подчеркнула, что цифровая среда в современных школах на сегодняшний день представляет особую важность.