Около 600 новых мест дополнительного образования появилось в Псковском районе

Глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала, что в этом году в рамках федеральных проектов в школах муниципалитета появилось 570 новых мест дополнительного образования и несколько «Точек роста».
Гостья студии сообщила, что в каждом учреждении открыли новые кружки и создали условия для развития детей. Например, в Тямшанской гимназии в рамках проекта «Успех каждого ребенка» появилось 67 мест. Для обеспечения всем необходимым в школу закупили дополнительное оборудование.
Она также подчеркнула, что цифровая среда в современных школах на сегодняшний день представляет особую важность.